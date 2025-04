Fonte: IPA Barbara D’Urso

Barbara D’Urso è lontana dagli schermi televisivi ormai da diversi anni, dopo la conclusione del suo rapporto lavorativo con Mediaset e il passaggio del timone di Pomeriggio 5 a Myrta Merlino. La conduttrice televisiva, da allora, si è dedicata a diversi altri impegni lavorativi lontana dalle scene, salvo tornare a mostrarsi al suo affezionato pubblico, ogni tanto, in occasione di alcune ospitate televisive, come quella dello scorso autunno a Ballando con le stelle.

I numerosi ammiratori della presentatrice, però, continuano a seguirla e a ricevere aggiornamenti su di lei, grazie a ciò che condivide sui suoi profili social. Di recente Barbara D’Urso ha mostrato su Instagram un suo work look davvero seducente, che ha ricevuto tantissimi commenti positivi.

Barbara D’Urso, il look vintage e seducente

Barbara D’Urso potrebbe tornare presto in tv, secondo le ultime indiscrezioni. Ma in attesa di ricominciare a intrattenere il pubblico da casa con le sue trasmissioni televisive, ha preso parte alla Design Week di Milano con un look che colpiva certamente nel segno. La presentatrice ha mostrato il suo outfit sul suo canale Instagram ufficiale con una galleria di foto.

Negli scatti social, indossava una seducente gonna blu, che seguiva le sue forme fino alle sue ginocchia. Il capo d’abbigliamento era stato confezionato in un tessuto gessato, aderente e con un piccolo spacco nella parte posteriore.

La conduttrice ha accompagnato la gonna con una semplice camicia bianca con le maniche lunghe, creando così un perfetto work look. Per completare il suo outfit ha scelto un paio di calze dal sapore vintage, come raccontato da lei stessa nella didascalia del post: “Le calze con la riga come negli anni ‘50, tres chic vintage”.

Barbara D’Urso, oltre alle calze nere con la riga posteriore, ha indossato un paio di scarpe nere col tacco molto alto e la nota suola rossa. Niente collane, infine, ma un bracciale piuttosto evidente in acciaio e cinturino nero. Il post della conduttrice televisiva ha ricevuto diversi commenti positivi: “Potete dire ciò che volete ma la femminilità di Barbara D’Urso è indiscutibile”.

Barbara D’Urso ritorna in tv?

Barbara D’Urso è lontana dalle scene ormai da diverso tempo e, anche se spesso si è ipotizzato un suo possibile prossimo ritorno in televisione, nessun progetto è andato mai veramente in porto. Di recente, però, sembra che qualcosa si stia muovendo, come svelato da Oggi e riportato da Today.

Secondo i rumors sarebbe in cantiere un nuovo programma televisivo per Barbara D’Urso, che tornerebbe sulle scene in coppia con un’altra conduttrice televisiva molto amata dai telespettatori e da diverso tempo lontana dalle luci della ribalta. Si tratterebbe di Paola Barale, che potrebbe essere protagonista di un nuovo progetto insieme alla collega campana: “C’è già chi mormora di un progetto di coppia allo studio delle due conduttrici, che sancirebbe in questo modo il loro rientro in tv”.

Barbara D’Urso e Paola Barale dovrebbero tornare alla conduzione, ma non a Mediaset, dove hanno riscosso in passato tanto successo, bensì il loro nuovo progetto lavorativo sarebbe in cantiere in Rai.