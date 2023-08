Barbara D’Urso super chic, il look perfetto per l’estate (da 10 e lode)

Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

L’estate di Barbara D’Urso è all’insegna dell’allegria, del relax, degli affetti e soprattutto dei look ultra chic. Perché, nonostante la brusca rottura con Mediaset, non ha intenzione di mostrarsi triste né sconfitta. E, del resto, non lo è stata, dal momento in cui – sebbene per ora non abbia svelato molto – tornerà presto in televisione. Su Instagram, intanto, è una vera e propria ispirazione di stile. Il suo look super chic per l’estate è da copiare subito.

Barbara D’Urso, il look super chic per l’estate su Instagram

Vacanze da sogno per Barbara D’Urso, che mai come in questa estate si è presa del tempo per sé, dopo tantissimi anni dedicati a Mediaset. Solitamente, infatti, dopo le vacanze, ad agosto è già pronta per preparare il suo Pomeriggio Cinque. Ma quest’anno le cose sono nettamente cambiate, dal momento in cui la conduttrice è Myrta Merlino (e il primo spot ha fatto già discutere).

Tutto ciò, però, non ha minimamente toccato la D’Urso, che su Instagram ha incrementato la condivisione di momenti semplici legati alla sua quotidianità. Come il suo look estivo, un vestitino azzurro di ispirazione estiva con gioielli e fiori. Uno di quegli outfit perfetti per risaltare l’abbronzatura, da indossare magari per un aperitivo al tramonto o in spiaggia.

La D’Urso ha poi completato il tutto con accessori minimal, senza esagerare. Molto bella l’acconciatura morbida, così come il make-up: sfumato sugli occhi, e labbra in risalto grazie al rossetto matte giusto. Nel complesso l’ensemble è ideale per l’estate, un look da 10 e lode.

L’estate di Barbara D’Urso tra vacanze, amici e relax

Contrariamente a quanto avvenuto con Mediaset, dopo il comunicato in cui è stato annunciato l’addio della conduttrice al timone di Pomeriggio Cinque, la D’Urso non si è persa d’animo. Ha rilasciato delle interviste, mettendo in chiaro la situazione. Ha ripreso a condividere la sua vita su Instagram. E sono stati tantissimi i follower che si sono schierati dalla sua parte, ma non solo: anche personaggi noti.

Il pomeriggio di Mediaset non appartiene più alla D’Urso, ma poco importa, alla fine: per lei, è tempo di ricostruire e di raccogliere nuove sfide e opportunità. “Sono un po’ addolorata e umanamente delusa, ma professionalmente molto, molto serena”, ha detto a The Hollywood Reporter, svelando che nei suoi sogni c’è anche il cinema.

Qual è il suo segreto di felicità? Semplice: “Io sono molto amata, ma spesso qualcuno mi massacra. Non rispondo mai, perché penso alla qualità della vita che ho io e mi sento fortunata. Cerco di coltivare la mia serenità, la mia interiorità”.

Ed è proprio questo che ha scelto di fare, allontanandosi per il momento da tutto e dedicandosi solo a se stessa, per ripartire più forte di prima. “Il mio sogno da sempre è Pedro Almodóvar o Ferzan Özpetek, li amo moltissimo. Ci sono tantissimi nuovi registi con cui mi piacerebbe tanto sperimentare“. E chissà che proprio il cinema non l’attenda. Almeno per il momento, è tutto top secret sul suo futuro in televisione. Ma tutti – alla fine – l’aspettano.