Ballando, addio al televoto: potrebbe arrivare la giuria popolare

L’attesissima edizione 2020 di Ballando con le Stelle torna finalmente sui nostri schermi, e porterà con sé molte novità sorprendenti: Milly Carlucci ha già svelato qualche dettaglio, ma negli ultimi giorni si susseguono nuove indiscrezioni davvero curiose sul futuro del talent show.

È notizia delle scorse ore, ad esempio, che la conduttrice stia organizzando una sorpresa per il pubblico da casa – e per i concorrenti – accogliendo in studio delle famiglie per non lasciare gli spalti completamente (e desolatamente) vuoti. Un’idea geniale, che se approvata potrebbe venir copiata da molte altre trasmissioni: d’altronde, cosa c’è di meglio di un fragoroso applauso dal vivo? Ma le ultime indiscrezioni si concentrano su un altro dettaglio di Ballando con le Stelle, ovvero le modalità di voto.

Finora, siamo stati abituati al classico televoto. Un sistema senza dubbio comodo e vincente, ma probabilmente non molto al passo con i tempi. Si vocifera, quindi, che lo show di Rai1 stia pensando di diventare più smart, passando ad una votazione via web. Secondo quanto riportato da TvBlog, nel corso della prossima edizione di Ballando sarà possibile esprimere il proprio giudizio mediante i canali social della trasmissione, strizzando così l’occhio alla fascia più giovane di telespettatori.

Questa non è però l’unica novità riguardante il voto: è possibile che Milly Carlucci decida di introdurre una giuria popolare. I rumors parlano di tre nuovi membri del cast, che introdurrebbero nello show dedicato al ballo un meccanismo inedito. I giudici popolari rappresenterebbero infatti l’eventuale pubblico in studio e i telespettatori da casa, facendo il tifo per questo o quel concorrente sulla base dei giudizi espressi durante le varie esibizioni.

Naturalmente, la notizia non è ancora stata confermata. Né tantomeno si hanno indizi sull’identità di coloro che potrebbero assumere questo delicato ruolo all’interno di Ballando con le Stelle. Ciò che è certo è il ritorno dei volti più amati della trasmissione: alla giuria ci saranno ancora una volta Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, e al timone l’effervescente Milly Carlucci. Per quanto riguarda i concorrenti, infine, si attendono ancora gli ultimi dettagli.

Insomma, sembra quasi tutto pronto per l’avvio di una nuova edizione di Ballando. Dopo una lunga attesa, causata dallo stop ai palinsesti primaverili per l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, finalmente il programma di Milly torna in televisione. La data è fissata per il prossimo 12 settembre 2020: non manca poi molto, ma l’attesa sembra infinita.