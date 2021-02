Aurora Ramazzotti splendida su Instagram: Eros e Marica commentano

editato in: da

Leni, Matilda, Aurora e il coraggio di mostrarsi imperfette

Aurora Ramazzotti è splendida su Instagram ed Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli commentano. La figlia di Michelle Hunziker è sempre più bella ed è amatissima dai suoi fan. Fra le ultime foto pubblicate sui social dalla giovane conduttrice c’è uno scatto in cui sfoggia un look firmato Trussardi.

“Domenica dai toni autunnali – ha scritto Aurora – (quasi) total look Trussardi”. Poco dopo la giovane Ramazzotti ha spiegato di aver creato l’outfit per accogliere l’amica Sara Daniele. “In realtà mi sono fatta carina solo per Sara Daniele”, ha confessato dalla casa in cui convive con il fidanzato Goffredo Cerza. “Amore mi piaci anche con la tuta e i peli”, ha replicato ironicamente la figlia di Pino Daniele.

Ma il commento più dolce è arrivato da Eros Ramazzotti che ha scritto: “Spettacolo”, dimostrando ancora una volta il legame fortissimo con la figlia nata dal suo amore per Michelle Hunziker. La foto è stata commentata anche da Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantante, che ha aggiunto una faccina con dei cuori rossi. Dopo l’annuncio del divorzio fra la top model e l’artista romano erano circolate numerose indiscrezioni riguardo una lite fra Aurora e Marica. Una notizia smentita nei fatti dalle dirette interessate che, nonostante la fine del matrimonio fra la Pellegrinelli e Ramazzotti, sono rimaste molto unite.

D’altronde la giovane non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con i suoi fratelli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio, che Eros ha avuto dalla top model, e Celeste e Sole, frutto dell’amore fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. “Mi sento più una zia, nemmeno una sorella maggiore – aveva raccontato qualche tempo fa Aurora al Corriere della Sera -. Sono molto legata a loro e curiosa di vederli crescere. Ma li vivo come dei nipotini”. La Ramazzotti aveva poi espresso un desiderio: quello di riunire tutti i suoi quattro fratelli. “Ce la faremo – aveva concluso -. Ora aumenta la curiosità, io parlo sempre agli uni degli altri”.