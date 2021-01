Aurora si confessa su Eros e Michelle: “Ho sofferto la cattiveria della gente”

editato in: da

Aurora Ramazzotti si racconta su Instagram, dalla psicoterapia al rapporto con Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sino all’esperienza del Covid-19 contratto insieme al fidanzato Goffredo Cerza. Nelle Stories, Aurora ha accettato di giocare a Vero o Falso con i suoi follower, svelando qualcosa di più sulla sua vita privata e il passato.

La figlia di Michelle ha così confermato di fare sedute di psicoterapia. “Vero, mi sta aiutando tanto”, ha detto. Ha poi ringraziato la Hunziker per essere stata molto severa con lei durante il periodo dell’adolescenza: “Ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole – ha confessato -. Ora la ringrazio per avermi educato così”. Spazio anche al rapporto con i genitori. In tanti hanno chiesto ad Aurora se abbia mai sofferto a causa della fama di Michelle ed Eros. La giovane ha svelato di avere un ottimo rapporto con entrambi e di non aver sofferto mai il fatto che fossero famosi, ma il giudizio delle persone.

“Ho sofferto la cattiveria e la falsità della gente – ha detto -, i canoni di bellezza della società e l’opportunismo. Ma ho solo da ringraziare i miei genitori per avermi trasmesso le loro passioni e avermi insegnato ad essere forte”. Aurora ha replicato anche a chi ha affermato che sembra altezzosa. “Mi reputo una persona molto aperta e alla mano – ha rivelato – […] però mi è stato detto che sembro una str***a, quindi forse sbaglio qualcosa”.

La giovane conduttrice ha poi ricordato l’esperienza del Coronavirus e il crollo emotivo vissuto subito dopo e raccontato proprio su Instagram. “Credo fosse il prodotto di un anno emotivamente impegnativo – ha confessato -, un mese di Covid e l’incertezza di ciò che ci aspettasse”. Infine Aurora ha rassicurato di stare molto meglio e di essere felice. “Ora sto decisamente riprendendo forze”, ha concluso. Solo qualche giorno fa la figlia di Michelle aveva sorpreso il fidanzato Goffredo Cerza con una dedica d’amore e per loro si parla già di un futuro fatto di nozze e di un figlio. D’altronde la Hunziker non ha mai nascosto il sogno di diventare nonna, ma la scelta su quando questo accadrà resta, ovviamente, ad Aurora.