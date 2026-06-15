Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli genitori bis: “Ti stiamo aspettando”

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli hanno annunciato di aspettare un bebè con alcune foto dolcissime

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IPA Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli genitori bis

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli sono pronti ad allargare la loro bellissima famiglia. Con un tenero post pubblicato su Instagram, la coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato l’arrivo del secondo figlio, condividendo con i follower alcuni scatti pieni di dolcezza che raccontano tutta l’emozione di questo momento speciale.

E c’è anche un dettaglio che non è passato inosservato ai fan: dal messaggio scritto da Andrea sembra infatti emergere che la coppia sia in attesa di un’altra femminuccia.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli genitori bis: l’annuncio

A volte non servono troppe parole per dimostrare quanto un momento possa essere tra i più belli della vita. E per Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, questa volta, a parlare sono le immagini.

La coppia nata sotto la buona stella di Uomini e Donne ha infatti condiviso sui social un post Instagram per annunciare che presto saranno genitori bis.

Nelle fotografie condivise dalla coppia non ci sono effetti speciali o annunci studiati nei minimi dettagli, ma un momento di quotidianità che sembra aver conquistato proprio per la sua spontaneità.

Arianna e Andrea appaiono sdraiati sul divano insieme alla piccola Allegra, mentre l’influencer mostra il pancione ormai ben visibile. Un ritratto di famiglia che racconta una nuova fase della loro vita.

A fare da cornice agli scatti, una frase semplice ma carica di emozione: “Sappi che qui c’è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te. Ti stiamo aspettando“.

A catturare l’attenzione dei follower è stata soprattutto la dolce presenza di Allegra. La bambina, nata nel febbraio 2024, è infatti protagonista degli scatti insieme ai genitori e sembra già occupare il ruolo di futura sorella maggiore. Un dettaglio che ha reso il post ancora più emozionante, trasformando l’annuncio della gravidanza in una vera fotografia di famiglia.

A confermare che si tratterebbe di una bambina è anche il messaggio che accompagna il post. Andrea si rivolge infatti alla bimba in arrivo chiamandola piccolina, lasciando poco spazio ai dubbi. Se così fosse, Allegra avrà presto una sorellina con cui crescere e condividere giochi, scoperte e momenti speciali.

La storia d’amore tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli si sono conosciuti nel 2019 durante il percorso dell’ex tronista a Uomini e Donne. Da allora non si sono più lasciati, diventando una delle coppie più amate nate all’interno del dating show di Maria De Filippi.

Negli anni hanno condiviso la convivenza, la costruzione della loro casa e il desiderio di creare una famiglia. Nel 2023 hanno infatti annunciato la prima gravidanza: uno dei primi momenti di svolta della loro relazione. Nel febbraio 2024 è infatti nata Allegra.

I due hanno poi pronunciato il loro sì a maggio 2025 in Toscana, circondati da amici e familiari, coronando una storia d’amore iniziata davanti alle telecamere. La piccola Allegra aveva avuto un ruolo speciale anche durante la cerimonia: la bimba ha infatti portato le fedi ai genitori rendendo il loro matrimonio ancora più speciale. A poco meno di un anno dal matrimonio, Arianna e Andrea si trovano così a festeggiare un altro importante traguardo.