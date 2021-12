Antonella Clerici compie gli anni: la sorpresa di Anna Moroni e gli auguri dei vip

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Proprio oggi si festeggia il compleanno di una delle conduttrici più amate della TV, Antonella Clerici. Una carriera incredibile, arrivata per grande merito e anche grazie all’amore del pubblico che ha saputo conquistare con la sua solarità e la sua bravura. Nata il 6 dicembre del 1963, sotto il segno del Sagittario, Antonella Clerici oggi spegne le candeline e a farle gli auguri in diretta è arrivata una persona speciale che ha commosso la conduttrice.

La sorpresa in diretta per Antonella Clerici

Dopo anni passati alla conduzione de La prova del cuoco, Antonella Clerici ha accettato una nuova sfida dallo scorso anno. Si tratta di È sempre mezzogiorno, programma che ha conquistato il pubblico di questa fascia oraria. Proprio durante la puntata di oggi, in occasione del suo compleanno, la Clerici ha ricevuto una sorpresa che proprio non si sarebbe aspettata!

Nello studio ha fatto il suo ingresso Anna Moroni, storico braccio destro della conduttrice, sulle note di Dancing Queen degli ABBA. Anni passati l’una accanto all’altra durante La prova del cuoco, rendendo famosissima la frase solita della Moroni prima di ogni ricetta: “Ti sei lavata le mani, tesoro?”. La cuoca ha quindi fatto il suo ingresso con un regalo in mano, scaturendo una reazione sorpresa e commossa della conduttrice che l’ha stretta a sé in un caloroso abbraccio dopo aver corso verso di lei urlando il suo nome.

“Che piacere vederti. Non immaginavo minimamente che tu fossi qui”, ha commentato la Clerici commossa. “Infatti stamattina mi ha mandato degli auguri molto frettolosi, di solito mi chiama”, ha raccontato al pubblico, poi.

Gli auguri dei colleghi vip

Quelli di Anna Moroni non sono stati gli unici auguri di buon compleanno per Antonella Clerici.

Il primo Carlo Conti, in collegamento, che non ha perso occasione per riservarle un grandissimo augurio; successivamente i videomessaggi dei coach di The voice Senior, la nuova sfida di Antonella che va in onda il venerdì sera su Rai Uno e che vede, tra gli altri concorrenti, anche il padre di Laura Pausini. Affettuosi gli auguri dei suoi compagni di viaggio: da Orietta Berti e Gigi D’Alessio e Loredana Bertè e Clementino.

Anche sui social immenso affetto per la conduttrice, a partire dai fan che l’hanno inondata di messaggi pieni di amore per il suo compleanno, passando poi per altri colleghi che le hanno riservato un pensiero per questa giornata come Roberta Capua, passando per Laura Pausini e i cuochi del programma È sempre mezzogiorno.

Il post di ringraziamento su Instagram

Una mattinata intensa quella di Antonella alla guida del suo programma, ma la conduttrice una volta concluso il programma ha voluto ringraziare tutti con un post speciale su Instagram: un carosello di foto che la ritraggono, in questa puntata speciale, davanti la torta gigante piena di palloncini. Gli auguri, siamo sicure, saranno ancora tantissimi e non resta che augurare anche da parte nostra buon compleanno ad una delle conduttrici più genuine della nostra tv.