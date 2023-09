Anne Hathaway, pelle perfetta a 40 anni: il suo segreto anti-age

Fonte: Ufficio stampa - Shiseido Anne Hathaway, Global Ambassador di Shiseido

Anche senza trucco Anne Hathaway ha una pelle del viso liscia e perfetta. A 40 anni il suo volto sembra quello di una ventenne. Lei ha un segreto e si chiama Vital Perfection di Shiseido, la linea skincare anti-age che sfida gli effetti del tempo grazie alla ricerca sul potenziale interiore della pelle. E che puoi acquistare anche online.

Anne Hathaway, il potenziale non ha età

Da settembre 2023 Anne Hathaway è diventata Global Ambassador di Vital Perfection. Shiseido ha scelto di essere rappresentata dall’attrice premio Oscar non solo per la sua autenticità e per la sua eleganza e bellezza senza tempo, ma anche per il suo lavoro e il suo impegno costante alle Nazioni Unitei e in altre opere di beneficenza, che riflettono la sua profonda forza d’animo. Anne Hathaway ispira e incoraggia a raggiungere il potenziale interiore di ognuno di noi per creare un mondo migliore.

“Il potenziale non ha età” è il messaggio lanciato dal brand giapponese con la sua linea Vital Perfection ed quanto esprime Anne con il suo fascino e il suo impegno al di là dei riflettori. Il potenziale è essenzialmente il potere del futuro a cui possiamo attingere ora per vivere le

nostre vite al meglio. Il potenziale è sempre a disposizione e possiamo sempre sfruttarlo, indipendentemente dalla fase della vita. Proprio come possiamo amare la nostra pelle attuale, possiamo prenderci cura della nostra pelle futura.

Anne Hathaway ha spiegato come “Potential Has No Age” rispecchi se stessa e la sua esperienza di vita. “È così sconvolgente sentire l’età erroneamente identificata come un ostacolo alla crescita personale. Preferirei che la celebrassimo per il dono che è. Per me, è un privilegio emozionante invecchiare e avere l’opportunità di imparare di più su se stessi. Spero che le persone si sentano sempre entusiaste di esplorare il proprio potenziale“.

“Ho cercato di curare la mia pelle mentre osservavo dalle donne della mia famiglia; ho capito che la mia pelle sarebbe stata qualcosa che si sarebbe presa cura di me se me se me ne fossi presa cura anche io. Ora capisco che la mia pelle è collegata alla mia salute e al mio benessere generale. Su una prospettiva temporale più ampia, diventa evidente che la bellezza sia qualcosa che viene da dentro”.

Anne è stata anche attratta dalla filosofia di Vital Perfection di una cooperazione armoniosa con i processi naturali e il potenziale della pelle. “Mi piace che Vital Perfection sia stata creata per lavorare in armonia con il corpo. Vital Perfection si basa su una ricerca che agisce sulle stesse vie che incoraggiano il flusso di nutrienti per assicurare che la pelle appaia al meglio, lavorando in modo efficiente e naturale con il corpo, dando i migliori risultati possibili”.

Prosegue l’attrice: “Ho sempre ammirato la filosofia di Vital Perfection e come combini la semplice eleganza della tradizione alla conoscenza acquisita nel tempo in modo così equilibrato e ricco di sfumature”.

Vital Perfection nasce nel 2014 con il marchio di punta dell’azienda Shiseido. Attualmente, la linea è composta da 13 prodotti, tra cui trattamenti giorno e notte, maschere e la formula rivoluzionaria di Intensive WrinkleSpot Treatment che ha dimostrato di ridurre la comparsa di rughe profonde in 4 settimane.