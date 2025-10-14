IPA Elisabetta Canalis

Si è spento Angelo Valente a 51 anni: quattro volte campione del mondo di kickboxing, è stato una vera e propria leggenda sul ring. Negli ambienti dei vip era conosciuto come un allenatore serio, professionale, in grado di spronare e insegnare davvero, non solo tecniche ma trasmettendo la passione: in queste ore di cordoglio lo ricorda infatti Elisabetta Canalis. Lo considerava più di un maestro, però: un amico vero.

Angelo Valente è morto: il cordoglio di Elisabetta Canalis

La notizia è arrivata nelle scorse ore: Angelo Valente è morto a 51 anni a Milano, dove era nato il 15 dicembre 1973. Vera icona sul ring, oltre che per il suo talento, viene ricordato dai vip per aver insegnato loro, nel corso degli anni, a scoprire la kickboxing. Come Elisabetta Canalis, che ha anche combattuto sul ring vincendo: ha espresso tutto il suo dolore per la perdita dell’amico con un ricordo su Instagram.

“Questa è dura, amico mio. Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica ed incredibile che sei. Scrivere eri non è sopportabile. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Ancora non ci credo. Mi mancherai tantissimo, Angelo”. Anche Sfera (che si era allenato con Valente) gli ha dedicato un pensiero: “Riposa in pace, Angelino”.

Angelo Valente si è spento dopo una lunga malattia, che gli era stata diagnosticata nel 2015 e contro cui ha combattuto con grande coraggio fino alla fine.

Chi era Angelo Valente, maestro e campione di kickboxing

Per ben quattro volte è stato campione del mondo kickboxing, e di titoli ne ha collezionati nel corso degli anni passati sul ring: è stato campione italiano, professionista di boxe peso medio, ha vinto il Premio Coni Palma di bronzo al merito tecnico. Nato a Milano il 15 dicembre 1973, la kickboxing da passione è diventata un lavoro, tanto da aver fondato nel 2012 KickAndPunch, tra le manifestazioni di sport da ring più importanti.

Dopo la carriera agonistica, aveva comunque deciso di continuare a vivere con la sua passione. La sua palestra era ormai diventata un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi vip, da Elisabetta Canalis a Sfera Ebbasta, così come per i giovani e gli atleti, tra cui Paolo Maldini e Christian Vieri. Viene ricordato in queste ore come un grande professionista e grande uomo, con un messaggio di cordoglio anche dal Comune di Rozzano, da parte del sindaco Mattia Ferretti.

“La scomparsa di Angelo Valente ci addolora profondamente: è stato un campione dentro e fuori dal ring, una persona che ha saputo trasmettere i valori autentici dello sport con passione e generosità. Il suo impegno ha contribuito alla crescita sportiva e umana della nostra comunità”. E ancora: “La sua eredità continuerà a vivere attraverso le persone che ha ispirato e formato nel corso della sua straordinaria carriera”.