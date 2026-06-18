Angelo Perrone, chi è lo storico agente di Raffaella Carrà

Angelo Perrone è oggi il manager di numerose star internazionali, ma la sua carriera ha avuto inizio con l’iconica Raffaella Carrà

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Raffaella Carrà

I protagonisti del mondo dello spettacolo non sono soltanto coloro che compaiono davanti alla macchina da presa, a far girare la macchina contribuiscono anche, e parecchio, coloro che restano dietro le quinte. Non esisterebbero talenti senza talent manager e, tra questi, Angelo Perrone è tra i più autorevoli. La prima credere in lui, quando era ancora un ragazzino di grandi promesse e poche esperienze, fu Raffaella Carrà, di cui Perrone conserva ancora oggi un dolcissimo ricordo.

Chi è Angelo Perrone, il manager delle star

Angelo Perrone mantiene grande riserbo sulla propria vita privata, di cui non si ha alcuna notizia. A brillare lasciano che siano le star che a lui si affidano e le cause di cui si fa promotore. La professione di Perrone è quella del press agent, in italiano addetto stampa. Si occupa, cioè, di gestire le relazioni tra un personaggio e i media, preoccupandosi di diffondere solo notizie veritiere e di mantenere alta e impeccabile la reputazione delle star.

Perrone ha lavorato con alcune delle celebrità più grandi, da Demi Moore a Richard Gere, da Meryl Streep a Madonna. In Italia si sono affidate a lui, tra gli altri, Gina Lollobrigida, Monica Bellucci e Maria Grazia Cucinotta. È stato spesso anche opinionista televisivo e ospite di programmi come Domenica In, dove non manca di condividere con il pubblico i segreti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Angelo Perrone è anche molto impegnato nella battaglia per i diritti civili e ha dimostrato grande vicinanza alle tematiche Lgbtqia+. Nel 2011 fu lui a portare Lady Gaga al Pride di Roma. Perché, secondo il press agent, lo spettacolo ha la capacità di portare alla luce le minoranze. “Ci sono pellicole come Le fate ignoranti o In&Out che hanno segnato un’epoca in un momento delicato della nostra Italia per argomenti così importanti” commentò ospite di Mara Venier.

Il rapporto con Raffaella Carrà

La carriera di Angelo Perrone è iniziata al fianco di colei che sarebbe diventata la più grande della televisione. Fu Raffaella Carrà a credere in lui quando aveva appena 18 anni, assumendolo come addetto stampa e aprendogli le porte del jet set internazionale. I due si conobbero nel 1983 e tra loro, ha raccontato a LaPresse, è nata una “bella e sana amicizia che ci ha legati dal primo incontro. Tanti momenti indimenticabili, professionali e privati”. Sì, perché il loro rapporto era molto più che lavorativo, “manca molto. Manca il suo modo di fare televisione, il suo comunicare alla gente. La sua unicità in tutto”.

In occasione del compleanno di Raffaella Carrà, il che 18 giugno 2026 avrebbe compiuto 83 anni, Perrone ne ricorda il talento: “Raffaella ha dimostrato di saper far tutto: dai varietà del sabato sera ad incontrare Madre Teresa di Calcutta nel mezzogiorno di RaiUno. Pioniera. Non c’è stata più una come lei”. E ha confessato che se Raffa fosse ancora qui con noi, avrebbe festeggiato in modo discreto: “Lei non amava molto le auto celebrazioni. In qualche modo avrebbe certo sorriso, gradito. Ricordo che per un famoso suo compleanno le avevo proposto un mega concerto allo stadio Olimpico ripreso da RaiUno, mi prese per pazzo”.