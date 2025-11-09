Angelo Branduardi in ospedale, malore prima del concerto a Roma

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Angelo Branduardi

Attimi di paura per Angelo Branduardi, il poeta con la chitarra che da oltre cinquant’anni incanta il pubblico con la sua musica sospesa tra fiaba e spiritualità. Il cantautore, 73 anni, è stato costretto a rinviare la tappa romana del suo tour Il Cantico, prevista per il 9 novembre, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, a causa di un lieve malore.

Malore per Angelo Branduardi, come sta ora il cantante

Stando a quanto comunicato dal suo entourage, Angelo Branduardi è stato ricoverato in via precauzionale in una struttura sanitaria del Varesotto, dopo aver avvertito sintomi di affaticamento e astenia nei giorni precedenti alla partenza per Roma.

Il ricovero — come precisato dai collaboratori dell’artista — ha carattere esclusivamente cautelativo e serve a chiarire le cause del malessere. Resta confermato, per ora, il prossimo appuntamento del tour, previsto il 15 novembre al Teatro Goldoni di Venezia.

Un progetto speciale, Il Cantico, con cui Branduardi celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco, un inno alla vita e alla luce che oggi assume un significato ancora più profondo.

L’Auditorium Parco della Musica, nel comunicare il rinvio, ha parlato di “problemi di salute con conseguente ricovero ospedaliero”, ribadendo la natura precauzionale della decisione. Intanto, i fan — sempre affettuosi e discreti — restano in attesa di buone notizie, stringendosi idealmente attorno al loro menestrello gentile, trepidanti di rivederlo presto sul palco, con il suo violino e la sua voce inconfondibile.

Angelo Branduardi in tour con il Cantico delle Creature

In occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature, ha preso il via lo scorso marzo 2025 Il Cantico, il nuovo progetto musicale di Angelo Branduardi, dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi.

Attraverso un linguaggio musicale raffinato e una sensibilità artistica profonda, Branduardi conduce il pubblico in un percorso spirituale e poetico ispirato alla vita e alle parole del Santo di Assisi, simbolo universale di pace, umiltà e amore per il creato.

“La vita di San Francesco d’Assisi è quella di un uomo che diventa Santo… – ha spiegato Branduardi – un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’…Ho provato a ridare voce alle sue parole, perché si possa di nuovo cantarle”.

Il Cantico rappresenta un’occasione per riscoprire l’attualità del pensiero francescano, che già nel XIII secolo anticipava temi oggi centrali: ecologia, fraternità, accoglienza, povertà consapevole e rispetto per la vita.

Nato a Cuggiono (Milano) nel 1950, Angelo Branduardi è tra i musicisti più originali del panorama italiano. Diplomato in violino al Conservatorio di Milano, ha saputo fondere elementi di musica medievale, folk e classica in un linguaggio unico.

Tra i suoi brani più celebri non possiamo non menzionare: Alla fiera dell’est, La pulce d’acqua e Cogli la prima mela, successi che hanno segnato la storia della canzone d’autore italiana.

Cresciuto a Genova, si è formato musicalmente al Conservatorio Niccolò Paganini, studiando violino. Branduardi è noto per la sua voce evocativa e per la capacità di unire tradizione e sperimentazione. È sposato con Luisa Zappa, autrice di molti suoi testi, e ha due figlie.

