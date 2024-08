Angelina Mango da piccola: la foto da bambina mostra il sorriso più bello

Angelina Mango ha mostrato uno scatto della sua infanzia al ristorante per celebrare il tour sold out

Com’era Angelina Mango da bambina? Ce la immaginiamo semplice, sorridente, con un microfono giocattolo in mano. Ed è proprio così la foto che la cantante ha postato sui social per annunciare ai fan che il tour 2024 è completamente sold out e che La noia è il brano di una solista più ascoltato su Spotify. Il carosello su Instagram comincia con la foto di una baby Angelina e prosegue con immagini di concerti, brevi video, per terminare con la locandina “Sold out” del suo ultimo tour.

La foto di Angelina Mango da piccola

Sorridente, con i capelli chiari a scodella, una bavaglia rosa e un piatto di pasta al ristorante. Ecco “com’è iniziata” per Angelina Mango la sua storia d’amore con la musica, un percorso fatto di cuore, passione, soddisfazione e successi. Probabilmente se ci fossimo immaginati Angelina all’asilo o alle elementari sarebbe stata proprio così: un sorriso autentico, qualche lentiggine, qualche traccia di sugo intorno alla bocca.

In realtà questa non è la prima volta che Angelina svela una foto flashback ai suoi fan. Circa sei mesi fa aveva postato un altro scatto che la ritraeva bambina, sempre bionda e con i capelli liscissimi, con una scopa in mano, simpaticamente pronta a pulire il pavimento. Qualche tempo fa la cantante aveva condiviso anche un video ricordo con suo padre Mango. Riservata sulla vita privata, non disdegna di condividere ogni tanto qualche momento di autenticità della sua infanzia o del suo passato.

Spesso nel corso di interviste o racconti Angelina ha raccontato che il suo amore per la musica è nato in culla, dato che è cresciuta in una casa, a Maratea, in cui si respirava musica fin dai suoi primi giorni di vita. I suoi genitori non le hanno mai imposto di diventare una musicista ma, dal momento in cui è emersa, hanno sempre incoraggiato una passione che di certo fa parte del DNA della figlia di Mango e Laura Valente.

Angelina Mango, l’estate del successo

Ecco cosa scrive la cantante su Instagram. “Ok ci sono un po’ di brindisi da fare. Il tour italiano è completamente sold out. Le date di monaco colonia e londra sono sold out, e abbiamo appena aggiunto una data a Francoforte. e infine La noia è il brano italiano di una solista più ascoltato su Spotify e il più ascoltato all’estero del 2024”.

Non male per chi un anno e mezzo fa era ancora una “semplice” studentessa di Amici, concentrata a dare il meglio tra sfide e richieste dei professori del talent televisivo. Angelina con Melodrama, singolo del nuovo album Pokè Melodrama, sta conquistando l’estate tra concerti, eventi, Battiti Live e Tim Summer Hits.

La cantante ha deciso di dare un restyling al suo stile gypsy-etnico a capi più ricercati come i tessuti lucidi o l’abito nude agli I-Days che abbiamo visto lo scorso giugno.

Angelina è in perenne trasformazione, a livello di look come di sperimentazioni musicali, e i suoi fan sono curiosi di sapere quale sarà il prossimo palco, la prossima tappa, il prossimo traguardo.