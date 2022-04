Angelina, angelo di Roma: visita ai bimbi ricoverati al Bambino Gesù

Angelina Jolie, 46 anni ed è sempre la più bella: i suoi amori

Come si può non amare Angelina Jolie? Non solo è una delle donne più belle del mondo, non solo è un’attrice e regista impegnata, non solo è stata decretata, grazie al suo impegno umanitario e sociale, una delle persone più influenti del pianeta, ma soprattutto non perde mai occasione per mettere la sua faccia e il suo tempo, al servizio dei più deboli ed emarginati. Soprattutto se si tratta di bambini.

È successo anche in questi giorni a Roma, in cui si trova per questioni lavorative. Angie ha trovato tempo e modo di recarsi al Bambino Gesù, per far visita ai bambini ucraini ricoverati per patologie oncologiche all’ospedale pediatrico.

Angelina Jolie, “Prego per la fine della guerra”

“Sto pregando per la fine della guerra. Questo – ha detto – è l’unico modo per fermare la sofferenza e la fuga dalle zone del conflitto. È orribile vedere bimbi che ne pagano il prezzo, in vite perse, salute danneggiata e traumi”.

Angelina Jolie, il post dell’Ospedale Bambino Gesù

Il profilo Facebook dell’Ospedale ha pubblicato un post un cui ha documentato per immagini la visita a sorpresa dell’attrice, ringraziandola per il gesto:

La visita di #AngelinaJolie in Ospedale per incontrare i bambini ucraini arrivati in Italia a causa del conflitto, i medici e gli infermieri che si prendono cura di loro.

Secondo l’UNICEF, più della metà dei bambini ucraini sono sfollati all’interno nel Paese o sono fuggiti a causa delle conseguenze devastanti della guerra sulle loro vite. Secondo quanto riferito, sono circa 2 milioni quelli fuggiti fuori dal Paese e almeno 2,5 milioni quelli che vivono sfollati.

Angelina Jolie ha detto: “Sto pregando per la fine della guerra. Questo è l’unico modo per fermare la sofferenza e la fuga dalle zone del conflitto. È orribile vedere bambini che ne pagano il prezzo, in vite perse, salute danneggiata e traumi”.

❤ Grazie per essere passata a trovarci

Angelina Jolie, il suo impegno anche sui social

Anche la pagina Instagram dell’attrice, aperta solo ad agosto 2021, non è una vetrina dei suoi look o impegni professionali, ma un ulteriore modo per sensibilizzare: Angelina lo usa solo per documentare il suo impegno come ambasciatrice di buona volontà per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), e sensibilizzare su tematiche sociali e ambientali.

Come si può non amare Angelina Jolie?