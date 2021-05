Amici, il bacio di Maria, lo scontro fra i prof e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Giulia Stabile: fidanzato, genitori, TikTok e la vittoria ad Amici 2021

L’ennesimo scontro fra i prof, il bacio di Maria De Filippi con Pio e Amedeo e quello fra Sangiovanni e Giulia: la finale di Amici 2021 è stata ricca di momenti emozionanti. Esibizioni e sfide hanno lasciato spazio a confessioni e commozione. A scontrarsi sul palco cinque finalisti amatissimi da pubblico, dai ballerini Alessandro e Giulia ai tre cantanti più seguiti della scuola: Sangiovanni, Deddy e Aka7even.

Ospiti della serata Pio e Amedeo, reduci dal successo (e dalle polemiche) di Felicissima Sera. I comici hanno realizzato un lungo monologo per celebrare i vent’anni di Amici, ringraziando la De Filippi per il suo lavoro. Come era prevedibile ci sono state battute caustiche e risate, con riferimenti a Maurizio Costanzo, alla storia di Belen con Antonino Spinalbese (De Martino era in studio) e alla love story fra Andreas e Veronica Peparini.

Fra risate e frecciatine, Pio e Amedeo sono riusciti a rubare persino un bacio alla De Filippi. “Maria hai visto che è successo? Non si è capito niente – hanno detto, parlando di Felicissima Sera -. A un certo punto tutti pomiciavano con tutti. Con te non abbiamo fatto in tempo. Ci dai un bacetto?”. La conduttrice inizialmente ha detto di no, ma alla fine ha dovuto cedere. “Tanto abbiamo fatto i tamponi”, hanno detto i comici, baciandola a stampo.

Una finale particolarmente emozionante quella di Amici 2021, aperta dalle parole di Sangiovanni. Maria De Filippi ha infatti chiesto al cantante di scrivere una lettera in cui raccontare i finalisti dello show e l’artista è riuscito a farlo alla perfezione. “Questo viaggio è arrivato ormai a destinazione – ha detto il concorrente -. Siamo praticamente al capolinea. E quando scenderemo, lasceremo il treno vuoto, pronto a ripartire con nuovi passeggeri”.

Parole che hanno emozionato tutti, dai giudici ai professori. Sino alla vittoria, in parte inaspettata, di Giulia Stabile. La ballerina nell’ultima sfida si è scontrata con il fidanzato Sangiovanni, super favorito per la vittoria, portando a casa la coppa e un premio da 150 mila euro. L’unica nota stonata? Le liti fra i professori che anche in questa finale non sono mancate. Quando ha presentato l’inedito di Aka7even, Yellow, Anna Pettinelli ha lanciato una frecciatina a Rudy Zerbi. “Gialla come la faccia di chi non voleva credere in te”, ha detto, scatenando la reazione del professore: “Un po’ di eleganza. Siamo alla finale, è una festa. Almeno alla finale molla, basta, dai”, le parole di Zerbi.