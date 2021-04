Amici 2021, Rosa si sfoga su Instagram: “Ho ricevuto minacce”

editato in: da

Rosa, ballerina di Amici 2021, si sfoga su Instagram, svelando di aver ricevuto delle minacce di morte. Vent’anni e un grande amore per la danza, la concorrente dello show di Maria De Filippi è finita da subito nel mirino di Alessandra Celentano. L’insegnante infatti ha spesso criticato il suo talento e durante il Serale ha ribadito più volte di non trovarla all’altezza di una prova così importante.

Un destino toccato anche a Martina, un’altra ballerina di Amici 2021 che di recente ha ricevuto l’ennesimo guanto di sfida, sciogliendosi in lacrime. Rosa ha abbandonato la scuola dopo essere finita al ballottaggio con il fidanzato Deddy. Il suo addio ha fatto molto discutere perché è arrivato dopo puntate difficili in cui la Celentano ha mosso delle pesanti critiche, accusando la giuria di aver “votato con l’ormone” le performance di Rosa per via della sua bellezza. A difendere la ballerina ci hanno pensato Lorella Cuccarini e Stefano De Martino, ma le polemiche non sono mancate nemmeno sui social. Come ha spiegato Rosa che ha raccontato di essere stata minacciata di morte, ricevendo dei terribili messaggi.

“Ci tenevo a parlare di una questione. Ricevo tantissimi messaggi di affetto e supporto, non basterà mai un semplice ringraziamento – ha confessato nelle Stories di Instagram -. Ma oltre a questi messaggi, ho letto anche dei messaggi in cui mi si augura addirittura la morte. Sono una ragazza di 20 anni, non credo di avere fatto nulla di male a nessuno. Ho partecipato a un programma per inseguire il mio sogno, quello di danzare. Vorrei ricordare a questa gente frustrata di lavarsi la coscienza. Al mio posto si sarebbe potuta trovare una loro persona cara”.

“Non sono tutti come me – ha aggiunto la ballerina -. Mi scivola addosso, vi rido in faccia, ma c’è gente che ne soffre, ragazze che si trovano nella mia stessa situazione e, essendo più fragili, potrebbero avere qualsiasi reazione. Vorrei fare loro da portavoce. Questi esseri umani lasciano il tempo che trovano, sorridetegli in faccia. È gente infelice che non ha valore. Non mi tocca, avrò sempre il mio sorriso. Mi dispiace per voi ma esisto, ve ne dovete fare una ragione. Non è obbligatorio seguirmi, potete annullare la mia esistenza esattamente come faccio io con la vostra. Ho sprecato anche fin troppo tempo”.