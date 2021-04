Amici 2021, anticipazioni settima puntata: chi verrà eliminato

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Cosa accadrà nella settima puntata di Amici 2021 e chi verrà eliminato? Secondo le anticipazioni che arrivano dalle registrazioni dello show di Maria De Filippi, a finire al ballottaggio saranno tre concorrenti molto amati: Samuele, della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, Alessandro, che viene sostenuto da Arisa e Lorella Cuccarini, e Serena Marchese, che fa parte del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Come riporta Vicolodellenews, la giuria composta da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto, avrebbe scelto di salvare Serena. Al ballottaggio dunque sarebbero finiti Samuele e Alessandro. L’eliminato fra i due ballerini verrà svelato solamente durante la diretta quando i ragazzi saranno già in casetta. Una decisione presa dallo staff di Maria De Filippi per evitare spoiler visto che le puntate sono registrate.

L’eliminazione di uno dei ballerini della scuola di Amici 2021 – fra Samuele e Alessandro – arriva dopo una settimana difficile segnata da un pesante richiamo da parte di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi infatti la conduttrice si era arrabbiata con Giulia, Serena e Alessandro, arrivati in ritardo in studio per partecipare a una gara di ballo.

“La vostra gara è annullata – aveva detto la conduttrice, arrabbiata -. Vi è stato detto all’una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con le vostre cose”. I ballerini si erano lasciati andare alle lacrime, delusi per quanto accaduto. A fare la portavoce Samuele, che aveva parlato con Maria De Filippi. “Vorrei che non arrivassero laddove non avessero capito – aveva specificato lei -. È importante che trasferisci loro questo concetto: non c’è nessuna persona al mondo che non vada rispettata. Se prendono un impegno e gli viene detto che c’è uno studio che li aspetta, anche se non hanno perfettamente il fondotinta a posto o una maglietta a posto, non si fanno aspettare. Non c’è bisogno di nessuna scusa, mi basta solo che capiscano”.

Ormai mancano poche puntate alla finale di Amici 2021 e la gara è sempre più serrata. Tutti gli allievi vorrebbero vincere, ma sono anche provati dopo sfide e prove da superare. Samuele in settimana è crollato, temendo che la sua love story fuori dalla casetta, sia terminata. Sangiovanni invece ha pianto dopo aver scoperto di essere stato battuto da Aka7even.