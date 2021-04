Amici, anticipazioni sesta puntata: chi verrà eliminato

editato in: da

Amici 2021, il Serale: giudici, squadre e ospiti

Chi verrà eliminato nella sesta puntata di Amici 2021? Mancano ormai pochissimi appuntamenti alla finale e la sfida si fa sempre più accesa. Nelle scorse puntate sono stati tanti i personaggi forti e amatissimi da pubblico che hanno abbandonato lo show di Maria De Filippi.

Da Rosa a Tommaso, sino a Martina, che dopo l’ennesimo guanto di sfida lanciato dalla Celentano ha lascito il talent. Come rivelato da il Vicolodellenews nella serata del 22 aprile è stata registrata una nuova puntata del serale di Amici 2021. Nello show, che verrà trasmesso il 24 aprile, ci saranno nuove sfide ed emozioni forti. A finire al ballottaggio finale infatti saranno Deddy, che fa parte della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, e Raffaele, che invece è nel team di Arisa e Lorella Cuccarini. Insieme a loro Samuele, che si trova nel gruppo di Anna Pettinelli e Veronica Peparini.

Quest’ultimo verrà salvato dalla giuria composta da Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, mentre i due cantanti andranno allo scontro finale. Ad abbandonare la scuola di Amici 2021 dunque sarà uno fra Deddy e Raffaele, cantanti molto amati dello show. L’eliminazione, secondo le anticipazioni, verrà annunciata ai ragazzi in casetta e arriverà dopo una puntata ricca di sfide e colpi di scena, con ospiti Annalisa e Nino Frassica.

Secondo le anticipazioni a far discutere sarebbe stata la terza sfida che avrebbe visto Alessandro contrapposto a Deddy. L’esibizione del ballerino, realizzata con Arisa, sarebbe durata oltre tre minuti con il giovane allievo impegnato esclusivamente a interpretare per un parte della performance. Questo avrebbe causato un certo fastidio in Deddy, alimentando qualche polemica.

D’altronde la finale di Amici 2021 si sta avvicinando e tutti gli allievi sperano di conquistare l’ambito premio. Fino ad oggi a lasciare la scuola sono stati alcuni fra i concorrenti favoriti, come Tommaso, ballerino che ha commosso tutti, o Enula, ma anche Rosa e Martina. Queste ultime due sono state spesso al centro delle liti fra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Durante tutto il programma infatti l’insegnante di danza ha tentato di eliminare dallo show le ballerine, convinte che non fossero all’altezza di partecipare al Serale.