Amici 2021, Martina fa chiarezza sul rapporto con Aka7even

Amici 2021, i ballerini e i cantanti ammessi al Serale

Martina fa chiarezza sul rapporto con Aka7even dopo Amici 2021. Nel corso della trasmissione i due ragazzi hanno vissuto un’intensa storia d’amore, fra addii e ritorni di fiamma. Una love story tormentata che è stata seguita con il fiato sospeso dal pubblico.

Poco prima dell’eliminazione di Martina, avvenuta nell’ultima puntata del programma, Anna Pettinelli aveva lasciato intendere che la relazione fra la ballerina e il cantante fosse terminata. Martina ha lasciato in lacrime la casetta, eliminata dopo aver superato prove difficili e aver tentato di convincere la Celentano del suo talento. Il saluto della ragazza ad Aka7even è stato mostrato solo qualche giorno dopo la sua eliminazione.

“Non volevo che andasse via così – aveva commentato il cantante di Amici 2021 -. Per la prima volta nella mia vita ha vinto l’orgoglio, però poi succede che lei esce e io piango come un co****ne”. Fuori dalla scuola di Maria De Filippi, Martina è tornata a parlare di Aka7even. La ballerina ha infatti risposto ad alcune domande dei follower riguardo l’artista. “Con Luca siamo in buonissimi rapporti – ha detto su Instagram -, ci vogliamo davvero bene, siamo tanto tanto legati, ma il resto non ve lo dico”.

Poco dopo la sua uscita dal programma, Martina aveva fatto una dedica a Raffaele Renda, il ragazzo per cui aveva lasciato Aka7even. “Ti guardo da casa. Spacca love”, aveva scritto su Instagram, postando una foto in cui si abbracciavano. Sono tante le storie nate nello show di Maria De Filippi quest’anno. Deddy e Rosa si sono abbracciati e giurati amore dopo l’eliminazione al Serale della ballerina, mentre Sangiovanni continua a fare romantiche dediche alla ballerina Giulia.

Enula invece ha chiarito il rapporto con Alessandro Cavallo dopo che, per via di un bacio durante una coreografia e della loro vicinanza, si era parlato di una love story. La cantate, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe riavvicinata al suo ex Leo Gassman. Dopo l’addio ad Amici 2021 infatti è apparsa in alcune Stories di Instagram insieme al cane dell’artista e figlio di Alessandro Gassman.