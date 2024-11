Fonte: IPA Amelia Villano

Cantante, attrice e tiktoker, Amelia Villano è un’artista dai molteplici talenti ma è conosciuta soprattutto per la sua imitazione di Belen Rodriguez. Le sue passioni sono tante, soprattutto la musica e la moda, ma il suo talento per il canto e per le capacità imitatorie è emerso durante la partecipazione all’edizione 2024 di Tale e Quale Show nel 2024, guidato da Carlo Conti e per la prima volta senza Loretta Goggi in giuria. Chi è davvero la sosia della showgirl argentina, pizzicata a Roma in compagnia di Stefano De Martino.

Chi è Amelia Villano

Nata il 6 maggio 1996 in provincia di Caserta, ha fin da piccola coltivato due grandi passioni: la musica e la moda. Già all’età di 10 anni, decide che vuole diventare una cantante, mentre il suo interesse per il mondo del fashion la spinge a scegliere un percorso scolastico in linea con questa aspirazione. Dopo essersi diplomata come tecnico della moda, sceglie di dedicarsi completamente alla carriera musicale e si trasferisce a Roma, la città che diventerà il trampolino di lancio per la sua carriera.

Nel 2015 Amelia partecipa a The Voice of Italy, conquistando il pubblico e i giudici con la sua voce. Durante le Blind Auditions si esibisce con L’amore non mi basta di Emma Marrone, riuscendo a convincere Noemi, che la sceglie per portarla nella sua squadra. La sua avventura nello show si rivela un’esperienza importante, durante la quale riesce a mettere in luce il proprio talento vocale e a crescere artisticamente. Nonostante venga eliminata all’ottava puntata, questa partecipazione le permette di farsi conoscere e di avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

Amelia Villano sui social

Dopo The Voice of Italy, Amelia sente il bisogno di ampliare le sue competenze artistiche e si iscrive all’Accademia Artisti di Roma, scegliendo l’indirizzo Cinema e Recitazione. Qui approfondisce la sua preparazione, acquisendo strumenti utili per la sua carriera di attrice e performer.

Nel 2020, durante il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19, trova nei social media un mezzo per esprimere la propria creatività. Decide di aprire un profilo TikTok, dove inizia a pubblicare video comici e imitazioni di personaggi famosi. Tra le sue performance più apprezzate ci sono quelle di Chiara Ferragni e Belen Rodriguez, che le valgono l’affetto del pubblico e un crescente numero di follower. Oltre alle imitazioni, si diverte a reinterpretare canzoni italiane in versione napoletana, dimostrando ancora una volta la sua versatilità artistica. Grazie a questi contenuti, diventa un volto conosciuto anche su Instagram, dove attira l’attenzione di un pubblico sempre più ampio.

La carriera musicale

Parallelamente al successo sui social, Amelia continua a lavorare sulla sua carriera musicale. Firma un contratto con l’etichetta discografica Apollo Records e nel 2022 rilascia il suo primo singolo, The light is on, realizzato in collaborazione con il dj Neko. Questo brano segna un nuovo passo avanti nella sua carriera musicale, unendo il suo talento vocale alla produzione moderna della sua casa discografica.

Il 2023 è un anno ricco di opportunità. Esordisce come speaker radiofonica conducendo Zetagram, un programma di RTL 102.5 in onda su RadioZeta durante i fine settimana. Nello stesso anno, ritorna in Rai come giudice speciale di Tale e Quale Show, uno dei programmi più seguiti del panorama televisivo italiano. Nel 2024 torna sul palco di Tale e Quale Show, questa volta come concorrente. Qui si confronta con artisti di grande livello, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di conquistare il pubblico.

La vita privata

Amelia Villano è una persona riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Non si conoscono relazioni passate o attuali, mantenendo così un alone di mistero intorno alla sua figura. Dal punto di vista personale, Amelia ha alcuni tatuaggi sparsi sul corpo, che rappresentano aspetti significativi della sua personalità e del suo percorso di vita. Oltre a essere un’ottima cantante, suona anche la chitarra, strumento che utilizza spesso nelle sue performance. A fine novembre 2024, ha partecipato a un evento a Roma dove c’era anche Stefano De Martino, come testimoniano la foto di loro due insieme.