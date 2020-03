Ambra Angiolini e il nuovo taglio su Instagram: sembra una ragazzina

editato in: da

Sorriso smagliante, sguardo dolce e soprattutto un taglio di capelli che le dona tantissimo: Ambra Angiolini ha pubblicato un selfie sul suo account Instagram, mostrandosi bellissima e al top.

La conduttrice e attrice romana, compagna di Massimiliano Allegri, ha condiviso lo scatto sul suo profilo per un motivo più nobile che mostrare il suo nuovo caschetto: a causa dell’emergenza sanitaria che sta colpendo l’Italia, la Angiolini ha avviato una campagna di raccolta fondi insieme al Comune di Brescia – città che l’ha “adottata” da più di 16 anni – che saranno utilizzati esclusivamente per venire incontro alle esigenze delle fasce più fragili della popolazione.

Ogni giorno infatti, attraverso le sue stories, Ambra Angiolini coinvolge amici, conoscenti e istituzioni, per spingere questa sua iniziativa. Di recente per esempio, è apparsa in diretta su Instagram in compagnia della figlia Jolanda, 16 anni compiuti da poco. La somiglianza tra le due è davvero impressionante: entrambe con un look casual, occhi scuri e sorriso incantevole, bellezza acqua e sapone e lo stesso taglio di capelli, sembrano sorelle.

La Angiolini ha 42 anni ma il tempo sembra non passare per lei: il nuovo taglio e il suo sorriso mostrati con questo ultimo selfie la fa sembrare ancora più giovane, quasi una ragazzina. Sono fioccati i commenti dei suoi numerosi followers, che oltre a ringraziarla per la lodevole iniziativa, le hanno lasciato tantissimi complimenti: “Sei stupenda e solare”, “Sei bellissima e sempre da ammirare”, “Stai da dio”, “Quel taglio di capelli è stupendo”.

Molti si sono chiesti anche dove fosse il suo compagno, ma Ambra ha preferito glissare, rispondendo a tutti semplicemente: “Max non è con me”. L’attrice infatti è molto gelosa della sua privacy e sui suoi profili social pubblica raramente momenti che ritraggono la sua vita privata: sono pochissimi infatti gli scatti con i figli Jolanda e Leonardo, nati dalla lunga relazione avuta con Francesco Renga.

E tra qualche selfie e foto in camerino prima di uno spettacolo, ogni tanto però fa capolino uno scatto con la sua “bambina”: schiva e lontana dai social, di lei non si sa nulla tranne quello che a volte ha raccontato l’attrice. Ciò che è certo però, è che tra le due, accomunate dalla stessa bellezza, si percepisce una grande complicità.