Ambra Angiolini, mamma innamorata su Instagram: la foto col figlio Leo

Ambra Angiolini ha condiviso su Instagram una tenera foto con il suo secondogenito, Leonardo, nato nel 2006 dall’intensa storia d’amore con Francesco Renga.

“Arrabbiati pure… ti Leo tantissimo”, ha scritto l’attrice a corredo del bellissimo scatto con il ragazzo, dove lo abbraccia e prova a strappargli un bacio (anche se lui è restio alle coccole della madre). Tantissimi i commenti sotto il post della Angiolini, tra i fan che hanno lasciato scritto “Quanto siete belli”, e gli amici come Sandra Milo, che non perde occasione di dedicare ai colleghi dolci parole: “Per noi mamme i figli restano sempre piccoli, anche se sono grandi e grossi e cercano di sottrarsi ai nostri baci e abbracci”.

Lo scorso 5 maggio la Angiolini, in occasione del quindicesimo compleanno del suo secondogenito, aveva pubblicato una foto tenerissima con il suo Leonardo da piccolo, accompagnando allo scatto una dedica che solo una mamma innamorata avrebbe potuto scrivere: “Amore a prima ecografia. Scusami se ti guardo ancora così. Auguri Leo, questo giorno da quindici anni non conosce alba e tramonto, soltanto il tuo viso”.

L’attrice è legata da tre anni all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ma dalla storia d’amore con Francesco Renga è nata anche Jolanda, 17 anni. La loro relazione è durata dal 2004 al 2015 ed è stata coronata dalla nascita dei loro due gioielli. Dopo la fine della relazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti per amore dei figli tanto da abitare oggi a poca distanza uno dall’altro: “Ci sono famiglie tradizionali e famiglie – aveva spiegato in una recente intervista a Domenica In -. L’errore è dire ‘tradizionali’, perché sono tutte famiglie. Se ci sono figli e anche se non ci sono. Per noi la definizione di famiglia non è mai cambiata”.

Ospite a Verissimo Ambra Angiolini aveva raccontato: “È stata una scelta ragionata e giusta. Mi sembrava un modo intelligente per evitare di vivere un contrasto forte in un momento della vita in cui è già molto difficile mantenere la calma”. E su Renga aveva detto: “Francesco è un padre che adesso sta percorrendo con me la difficile strada di avere figli adolescenti. Trovare sempre un modo per riuscire a confrontarsi è il più grande regalo che potevamo fare ai nostri figli, ai quali abbiamo fatto vivere una cosa non bella”.