Ambra Angiolini e Asia Argento: look in intimo. “Sei la parte migliore di me”

Fonte: IPA Asia Argento sempre più bionda e dark lady sul red carpet

Due donne fortissime, uniche e speciali, ognuna a modo suo. La foto di Ambra Angiolini e di Asia Argento ha conquistato Instagram, tanto che sono stati diversi i commenti dei follower. Ma dietro lo scatto si nasconderebbe qualcosa di più. Ambedue hanno condiviso la foto nei rispettivi profili, lasciando intuire che qualcosa bolle in pentola. Un look intimo, coordinato, e anche delle parole importanti: “È incredibile averti incontrata solo ora. Dopo una vita passata ad ammirarti, a sentire i paragoni degli altri su di noi”.

Ambra Angiolini e Asia Argento, la foto su Instagram

“A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e… viceversa”, ha scritto Ambra Angiolini su Instagram, a corredo dello scatto con Asia Argento. La foto mette in risalto la bellezza e soprattutto l’autenticità di due delle donne più importanti del mondo dello spettacolo italiano.

“Tu la teenager birichina, io quella ribelle! Forse è vero che siamo speculari, ed io ti vedo come la parte migliore di me, quella più forte, quella più saggia. Mi sembra di conoscerti da sempre, ma sono grata di averti incontrata in questo momento della vita. Sei preziosa e ti tengo stretta. I love you”, ha risposto Asia Argento, condividendo la foto in una storia su Instagran.

Perché Ambra Angiolini e Asia Argento sono insieme?

Dietro questo scatto, tuttavia, si nasconderebbe altro. All’interno della didascalia, infatti, è presente l’hashtag #inprogress, che lascia presagire che stanno lavorando a un progetto top secret. Ed è proprio così: ad avere anticipato il tutto è l’Adnkronos, che ha appreso che le due attrici sono impegnate al momento in una nuova serie televisiva. Al momento non si sa nulla, solo che le riprese sarebbero iniziate da poco, e che probabilmente il contenuto approderà su Amazon Prime.

Non si conosce il titolo né la trama, ma il progetto segreto ha già incuriosito tutti, soprattutto per la foto condivisa sui social: un look in intimo, coordinato, senza trucco né inganno. Insomma, vere e sincere come sempre: l’autenticità del resto è sempre stata una delle caratteristiche più importanti per entrambe, così come lo stile.

Il feeling tra Ambra Angiolini e Asia Argento

Nel post si sono ribattezzate come AA & AA e non si sa molto di più sul nuovo progetto, ma ovviamente sono state brave a creare curiosità intorno alla serie televisiva. Oltretutto, ciò che è piaciuto è il commento-dedica di Asia Argento ad Ambra Angiolini: il feeling tra le due donne è evidente, non solo nella foto, ma anche per le loro parole.

Le reazioni sui social

I commenti degli utenti su Instagram sono a dir poco di sostegno. “Un sogno che si avvera”, ha scritto un follower. Così come: “Le mie due donne preferite, da sempre, insieme. E non sto sognando”. “Che combo, pazzesche”, in molti hanno dato il proprio appoggio per questo duo che è già iconico, sebbene insolito, dal momento in cui non ci saremmo aspettate di vederle insieme. “Femminilità e personalità al quadrato. Questo significa grandi fuochi d’artificio ed emozioni assicurate”. E non vediamo proprio l’ora di saperne di più.