Amazon Prime Video, film e serie tv da vedere a ottobre 2021

L’autunno è ormai arrivato, le giornate si accorciano e non c’è niente di meglio che rilassarsi sul divano con un bel film o una serie tv. Amazon Prime Video anche a ottobre 2021 non delude le aspettative dei suoi utenti, con un catalogo ricco di titoli (originali e non) e qualche novità che sicuramente farà felici gli appassionati di streaming.

Amazon Prime Video, le serie tv in uscita a ottobre 2021

Tante le novità su Amazon Prime Video per il mese di ottobre 2021 che, come sempre, vede far capolino sulla piattaforma streaming contenuti originali e in esclusiva. Tra questi spicca Maradona – Sogno Benedetto (29 ottobre), la serie tv interamente dedicata a Diego Armando Maradona. Un viaggio che concentra l’attenzione non solo sulla carriera del Pibe de Oro, ma anche sulla sua vita sin dalla più tenera età.

In arrivo a ottobre 2021 anche l’attesissima seconda stagione di The Walking Dead: World Beyond (4 ottobre), che conclude l’epico viaggio dei protagonisti Iris, Hope, Elton e Silas. Dall’8 ottobre arriva Jessy and Nessy, serie per l’infanzia che narra le avventure della piccola Jessy e della sua migliore amica Nessy, un mostro marino viola di cinquemila anni e mezzo, mentre dal 15 ottobre arriva la serie Amazon Original So cosa hai fatto, basata sul romanzo di Lois Duncan del 1973, su cui a sua volta si basa l’iconico film del 1997. Infine gli appassionati delle streghe di Motherland: Fort Salem potranno godersi la seconda stagione della serie dal 18 ottobre.

Amazon Prime Video, i film in uscita a ottobre 2021

E per chi ama i film? Ovviamente Amazon Prime Video pensa anche a loro e per il mese di ottobre 2021 offre dei contenuti originali e in esclusiva davvero interessanti. A cominciare da Bingo Hell (1 ottobre), un horror decisamente sui generis con qualche tocco comico (che non guasta), proseguendo poi con Black as night, in arrivo sempre il primo del mese, film a metà tra horror e action che gli appassionati del genere apprezzeranno. Del resto nel mese di Halloween non si può sfuggire a qualche brivido di paura!

Tra gli arrivi più attesi sulla piattaforma streaming, però, c’è un docufilm che è un’occasione per conoscere una storia importante: My name is Pauly Murray (1 ottobre) racconta di una donna avvocato all’avanguardia, attivista, sacerdotessa e memorialista impegnata che ha iniziato la lotta per l’uguaglianza di genere e razza già quindici anni prima che Rosa Parks rifiutasse di cedere il suo posto sull’autobus (davvero imperdibile). Per quanto riguarda il cinema “made in Italy”, invece, arriva Anni da Cane (22 ottobre), commedia diretta da Fabio Mollo e con un cast d’eccezione, che vanta la partecipazione straordinaria di Achille Lauro.

E se questi film ancora non vi bastano, godetevi pure il resto delle novità: Most dangerous game (1 ottobre), Infinite (7 ottobre), The manor (8 ottobre), After 3 (29 ottobre) e Justin Bieber: Our world (8 ottobre), una vera “chicca” per conoscere da vicino la vita della superstar internazionale e il suo primo concerto dopo una pausa di tre anni.