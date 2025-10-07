Alviero Martini e William de Souza sposi in viola, le nozze dello stilista

Lo stilista Alviero Martini ha sposato il compagno William de Souza, festeggiando in una splendida location e con un tripudio di bianco e viola

IPA Alviero Martini ha sposato il compagno William de Souza

La moda italiana ha celebrato uno dei “Sì” più attesi. Lo stilista Alviero Martini ha coronato la sua lunga storia d’amore con il compagno William de Souza, convolando a nozze in una splendida location immersa nel verde e con un look di coppia decisamente particolare. Il dress code scelto dagli sposi? Un bel viola misto al bianco, tradizionale colore associato al matrimonio.

Il matrimonio in viola di Alviero Martini

Comprensibile l’attesa per questo evento, dopo l’annuncio dello stesso Alviero Martini. Una vera e propria dichiarazione d’amore: “Sì, a 75 anni ho deciso di sposare William, nessuno mi capisce come lui”, aveva dichiarato in un’intervista a Torino Cronaca. Parole che ben si incorniciano nelle (poche) immagini diffuse sui social, che mostrano alcuni tra i momenti più emozionanti e toccanti della cerimonia, celebrata nella splendida cornice di Villa Renoir, a Milano, con “l’esibizione delle Appassionate, il famoso trio musicale femminile, e tanti amici che ci vogliono bene”.

Una grande festa con 180 invitati, che segue alla prima cerimonia celebrata in Brasile ad agosto, ma più intima. “Abbiamo deciso di comune accordo di unirci civilmente in matrimonio la seconda metà di settembre. Lo abbiamo deciso perché è giusto coronare il nostro sogno di vivere e di creare qualcosa insieme, senza ascoltare il giudizio di nessuno, ma dando priorità alle nostre sensazioni e a ciò che proviamo l’uno per l’altro”, così la coppia aveva spiegato al settimanale Chi.

A catturare l’attenzione dei curiosi, oltre ai sorrisi sinceri della coppia e a una celebrante d’eccezione, Monica Cirinnà (colei che ha tanto lottato per far approvare la legge sulle unioni civili, che porta proprio il suo nome), anche i colori scelti per l’occasione. Sia gli abiti degli sposi che le decorazioni erano in viola e bianco. Una scelta audace, senza dubbio, che ha trasformato la cerimonia in un manifesto di lusso non convenzionale, dimostrando che anche a 75 anni è possibile riscrivere le regole dell’eleganza. E che, in fondo, il giorno delle nozze dovrebbe essere un’occasione per esprimere se stessi, anche osando.

La storia d’amore tra Alviero Martini e William de Souza

Alviero Martini ha conosciuto il suo William nel 2023, come lui stesso ha raccontato a Chi: “Ci siamo incontrati casualmente, il 4 novembre del 2023, grazie a una serata organizzata da alcuni amici in comune, a Rio, in Brasile. E, dopo un drink e quattro chiacchiere, mi ha colpito la sua voglia di conoscermi e ascoltarmi. A differenza di molti uomini che in passato mi hanno sempre avvicinato più per il mio status che per la mia persona”.

Ma per de Souza sarebbe stato impossibile capire subito con chi avesse a che fare. Lo stilista ha rivelato di essersi presentato a lui come Pedro, tenendo ben nascosta la sua identità, almeno all’inizio: “Al primo incontro con William mi sono presentato con il nome di Pietro/Pedro, e non come lo stilista Alviero Martini. E l’ho fatto per due semplici motivi: il primo è che i brasiliani fanno fatica a pronunciare il mio nome, Alviero, e il secondo motivo è che volevo capire se William fosse interessato a un comune uomo italiano in vacanza. E così è stato”.

Dopo quel primo incontro per quasi un anno non si sono più visti, ma solo sentiti via chat o telefonicamente. Nonostante la distanza, hanno potuto conoscersi a fondo, raccontandosi tutto “dal lavoro agli hobby, anche le più piccole paure”: “E, così, non solo è nata una splendida complicità, ma è aumentata sempre più la voglia di rivedersi. A un certo punto ho preso un volo per il Brasile e sono ritornato a Rio. E lì, dopo una bella cenetta e quattro chiacchiere, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo accarezzati ed è scattato il fatidico bacio“, ha raccontato ancora Martini.