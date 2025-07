Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Impossibile non ricordarlo: tutti noi abbiamo ben impressa Alexandria Ocasio-Cortez nel suo bell’abito bianco, e fin qui nulla di strano, se non fosse per la vistosa scritta rossa “Tax the Rich“ -“Tassate i ricchi” – ad avvolgerle la silhouette.

Era il 2021 quando il volto di punta dell’ala progressista del Partito Democratico americano aveva calcato il red carpet del Met Gala indossando un messaggio potente e suscitando, probabilmente come da intenti, grande scalpore. Un gesto provocatorio questo, che le starebbe tuttora costando parecchio caro.

Alexandria Ocasio-Cortez denunciata: le dure conseguenze per aver indossato l’abito “Tax the Rich”

Quattro anni fa Alexandria Ocasio-Cortez ha usufruito di un palcoscenico intriso del lusso più sfrenato, con tutta una schiera di celebrità e persone ricchissime a far da spettatrici, per dire la sua. Lo ha fatto invero in silenzio, ma lasciando che fosse l’abito che indossava a parlare al posto suo: la sua immagine avvolta nella controversa creazione-manifesto di Aurora James per Brooklin Brother Vellies, con tanto di scritta “Tax the Rich” stampata a chiare lettere in rosso squillante, è da allora altrettanto fissa nella memoria collettiva.

Quella sua apparizione ha ovviamente acceso feroci dibattiti, catturando l’attenzione mediatica internazionale. Ebbene, a distanza di anni, proprio quel capo d’alta moda è nuovamente tornato al centro dell’attenzione. Non più per il suo messaggio, questa volta, ma per una scomoda questione etica.

La suddetta serata, simbolo di glamour e impegno sociale per la deputata di New York, si è infatti presto trasformata in fonte di imbarazzo politico: la Commissione Etica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, dopo una denuncia presentata da un gruppo conservatore – l’American Accountability Foundation – in cui la si accusava di aver ricevuto “regali non consentiti”, avrebbe condotto un’indagine approfondita sull’episodio.

Dal verdetto conseguitone figurerebbe che la deputata non solo è ritenuta responsabile, ma che avrebbe addirittura violato delle importanti regole etiche, molto severe in merito a ciò che i membri possono o meno accettare da fonti esterne, per evitare favoritismi di sorta.

Vestito ed invito gratis per il compagno, Riley Roberts, dunque, non avrebbero dovuto essere accettati o, quantomeno, se non altro pagati come da accordi. La conclusione? Alexandria Ocasio-Cortez dovrà versare ben 2.733 dollari a vari fornitori per il valore aggiuntivo di abiti e accessori, cifra a cui si aggiunge la donazione simbolica di 250 dollari per l’accesso gratuito all’evento.

Alexandria Ocasio-Cortez, l’inaspettata reazione alla rigida sanzione

La risposta della Rappresentante degli Stati Uniti d’America, chiaramente, non si è fatta attendere poi molto: attraverso una nota del suo capo di staff, Mike Casca, avrebbe infatti dichiarato pubblicamente di accettare le conclusioni del Comitato e di assumersi personalmente ogni responsabilità.

Nonostante questo l’accaduto rischia tuttora di alimentare ulteriormente le preesistenti discussioni in merito al delicato equilibrio tra l’immagine pubblica di un politico, le sue responsabilità istituzionali e le dinamiche del mondo mondano e mediatico: il Met Gala è come sappiamo una nota serata di beneficenza annuale allestita da Vogue, un appuntamento a dir poco imperdibile per star e personaggi influenti, che ogni anno sfilano sul tappeto nei loro abiti d’alta moda, creazioni d’archivio, uniche e costosissime.

Diligentemente seguita da Anna Wintour, direttrice editoriale globale della rivista, la serata prevede biglietti dal valore esorbitante: gli inviti possono infatti sfiorare i 35.000 dollari ciascuno, con una lista di invitati attentamente selezionata. Inutile specificare come ogni minimo dettaglio possa potenzialmente diventare argomento di valutazione pubblica.

Va da sé come la reputazione di un rappresentante non si misuri unicamente dalle decisioni legislative prese, ma anche dalla coerenza percepita tra messaggio e comportamento: ecco perché il caso legato all’abito indossato da Alexandria Ocasio-Cortez all’evento del 2021 ha acceso una polemica tanto clamorosa, ponendo al centro della questione la sua credibilità.