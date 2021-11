Alessio Boni papà bis, è nato Riccardo: la prima tenerissima foto su Instagram

Mamme e papà vip del 2021

Uno scatto in bianco e nero con una manina microscopica che fa capolino da una copertina: è la foto che annuncia la nascita di Riccardo, il secondogenito di Alessio Boni e la compagna Nina Verdelli.

Alessio Boni papà bis, la prima foto di Riccardo

Fiocco azzurro per Alessio Boni e la compagna Nina Verdelli: i due sono diventati genitori per la seconda volta di un maschietto, Riccardo, nato il 12 novembre. La giornalista di moda ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dolcissima, uno scatto in bianco e nero che ritrae la piccola manina del neonato e un accenno del suo tenero visino.

“Pulcinibus”, recita la didascalia a corredo dell’istantanea, accompagnata dalla emoticon di un pulcino appunto, come la Verdelli ha più volte soprannominato il bebè in arrivo proprio sul suo account social. La notizia della nascita è stata accolta con grande affetto dai numerosi follower della giornalista, che hanno riempito di like e commenti il post.

L’arrivo di Riccardo suggella l’amore tra l’attore e la giornalista, che avevano già coronato il loro sogno d’amore con la nascita di Lorenzo, venuto al mondo nel marzo del 2020. L’annuncio della seconda gravidanza era stato dato all’improvviso sempre da Nina, che aveva pubblicato una foto con un pancino destinato a crescere sempre più nei mesi successivi. Adesso la coppia non potrebbe essere più felice, pronta a vivere una nuova, fantastica avventura in quattro.

Alessio Boni e Nina Verdelli, il loro amore

Alessio Boni e Nina Verdelli fanno coppia fissa dal 2015. L’arrivo del lockdown aveva rafforzato il loro rapporto, anche perché era arrivato Lorenzo a dare un nuovo colore alle loro vite. L’attore non aveva mai nascosto la volontà di allargare la famiglia con la compagna di vent’anni più giovane. “Più me lo auguravo e più non succedeva niente – aveva confessato al settimanale Gente -. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato. Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia”.

Un amore, quello fra Nina Verdelli e Alessio Boni, nato lontano dai riflettori, e cresciuto come un bellissimo fiore nel tempo. I due sono ormai legati da qualche tempo e Boni ha sempre affermato di essere molto innamorato della compagna. “Io e lei ci siamo trovati, è come se suonassero lo stesso spartito – aveva ammesso a Gente -. Non mi spaventa la differenza d’età, perché trai due la più vecchia è Nina. È più saggia, più pacata, più paziente di me. (…) Il matrimonio? No, mai! Non ho bisogno che qualcuno consacri quello che provo e anche Nina è d’accordo”.