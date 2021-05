Alessia Marcuzzi, minacce e paura su Instagram: “Un incubo”

editato in: da

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Con oltre cinque milioni di follower su Instagram, il successo sui social di Alessia Marcuzzi va di pari passo con quello nel mondo dello spettacolo. La conduttrice li utilizza per rimanere in contatto con i suoi fan, per raccontare parte della sua quotidianità e per fornire aggiornamenti sulle sue attività. E se l’affetto che riceve è tantissimo, molte sono anche le preoccupazioni derivanti dalla sua presenza sul web.

Quello che, infatti, Alessia Marcuzzi riceve non sono soltanto complimenti e attestati di stima, ma anche insulti e minacce. Lei, che ha sempre cercato di utilizzare i suoi profili ufficiali nel modo più responsabile possibile, si è trovata a fare i conti con situazioni estremamente preoccupanti.

Una condizione che, probabilmente, la accomuna a tutte le persone del mondo dello spettacolo, e non solo, che hanno deciso di approdare sul web e che hanno conquistato tantissimi follower. Già in passato altri vip, come Aurora Ramazzotti e Belen Rodriguez, hanno denunciato le offese ricevute dai loro haters. La Marcuzzi, in ugual maniera, ha voluto dare sfogo a tutta la sua angoscia, confessandosi con il settimanale ‘Oggi’, che ha individuato un tentativo di truffa a nome della conduttrice, fortunatamente sventato.

La Marcuzzi, così, ha affermato di essere da anni vittima di offese e di minacce di morte che, ogni volta, ha deciso di non rendere pubbliche. Ha ammesso, inoltre, di aver più volte fatto denunce alla Polizia Postale a causa di utenti che, ripetutamente e costantemente, la contattano insultandola.

Da anni – ha affermato – sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso.

Le preoccupazioni della Marcuzzi non sono solo relative a se stessa. Il suo pensiero va, soprattutto, ai suoi fan e a tutti coloro che la seguono che possono ricevere dei messaggi a suo nome e andare incontro a spiacevoli conseguenze. Per quanto sia sempre estremamente attenta, infatti, potrebbe non cogliere segnali di allarme.

Lo sfogo della conduttrice de Le Iene si aggiunge, così, a quello di tanti altri colleghi che vivono i suoi stessi timori e le sue preoccupazioni. Gli haters sembrano essere l’altro inevitabile lato della medaglia del successo sui social. Una conseguenza che, però, non è affatto accettabile.