Alessia Marcuzzi ironizza sulle sue gambe: “Fiera”. E anche il marito ci scherza su

Non c’è niente da dire, Alessia Marcuzzi è davvero splendida. Ma la perfezione non esiste, si sa: e così la conduttrice pubblica una foto in cui mette in mostra il suo “difetto”, ridendoci su. Anzi, a quanto pare anche suo marito Paolo Marconi Calabresi ironizza sulla questione.

Il piccolo sfogo di Alessia Marcuzzi su Instagram ha sorpreso tutti. Di recente è stata impegnata in un lungo shooting fotografico che l’ha portata dapprima sul Monte Terminillo e poi sulle sponde del delizioso Lago Albano, nella zona dei Castelli Romani. La conduttrice ha deciso di pubblicare in anteprima via social alcuni splendidi scatti del suo nuovo servizio, uno dei quali è decisamente particolare.

La foto in sé non sembra avere niente di strano: ritrae Alessia in piedi con le spalle all’obiettivo, a due passi dalle acque turchesi del lago. Indossa un abitino blu che lascia scoperte le sue gambe chilometriche, ed è proprio qui che si concentra la sua attenzione: “Vi anticipo: sono molto storte, lo so. Mio marito dice che le mie gambe sono come quelle dei pupazzetti con cui giocavamo da piccoli, quelli che si componevano con delle calamite… avete presente? Solo che a me le hanno attaccate al contrario, scambiando la tibia destra con la sinistra” – spiega ironicamente la Marcuzzi.

Lei e suo marito, Paolo Marconi Calabresi, ci ridono su come solo in una coppia affiatata può accadere – un altro dettaglio che soffia via ogni dubbio sulla presunta crisi che li avrebbe colpiti di recente. “Ma io le scopro comunque” – prosegue la conduttrice – “e cammino fiera. Un difetto può diventare la vostra particolarità e rendervi unici, ricordatevelo”. Una lezione importante, che strizza l’occhio all’attualissima corrente del body positive alla quale molte star hanno aderito negli ultimi mesi – una su tutte Aurora Ramazzotti, che ha pubblicato una foto in cui si mostra senza trucco, con qualche piccola imperfezione.

D’altronde, Alessia Marcuzzi è una donna bellissima, ma anche dotata di grande ironia, come dimostra con questa foto. Ed è per questo che è una delle conduttrici più amate del panorama italiano: presto la rivedremo in tv, dal momento che è stata confermata al timone di una nuova edizione di Temptation Island. I fan fremono nell’attesa, visto che la trasmissione andrà in onda solamente a settembre. Nel frattempo, la Marcuzzi si gode le vacanze assieme alla sua splendida famiglia.