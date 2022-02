Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

Bella come una dea (come le hanno scritto): Alessia Marcuzzi in costume intero su Instagram è divina. E i tantissimi commenti e like alle foto lo dimostrano.

Del resto la conduttrice e imprenditrice è, senza ombra di dubbio, tra le donne dello spettacolo più amate, non solo per la sua bellezza, ma anche per il modo di porsi genuino e senza filtri. Proprio come ha fatto nelle ultime immagini che ha pubblicato sul social, da cui emerge tutto il suo naturale fascino e la sua innata eleganza.

Alessia Marcuzzi, il post su Instagram

Una coda alta, lo scatto fatto al proprio riflesso sullo specchio del bagno (proprio come potrebbe fare ognuna di noi) e un costume semplice, elegante e perfetto per avvolgerne il corpo stupendo. Alessia Marcuzzi ha condiviso con i suoi numerosi follower su Instagram due immagini che la ritraggono con un costume intero color petrolio, privo di spalline, raffinato e sensuale.

Il volto è senza trucco, la posa semplice, ma la sua bellezza al naturale è ciò che colpisce maggiormente.

Tantissimi sono stati i commenti ricevuti sia dai fan che dai colleghi del mondo dello spettacolo che ne esaltano il fascino. Tanti i complimenti dalle vip, come quello di Stefania Orlando che sottolinea come Alessia Marcuzzi in queste immagini sia una dea.

E quello che piace di più della presentatrice è la sua capacità di essere sensuale ma elegante, ironica e bellissima, in un mix perfetto e che la fa apprezzare sia dagli uomini che dalle donne. Alessia infatti non ha paura di mostrarsi al naturale, di travolgere i fan con tutta la sua ironia e di far sognare con look unici o con scatti del passato.

Così il suo profilo Instagram assomiglia a un diario speciale, dove lei si racconta sia dal punto di vista professionale che da quello più privato. Sui social mostra le cose che le piacciono, i suoi pensieri, i momenti speciali in famiglia e quelli con le persone alle quali vuole più bene. O gli scatti fatti dal marito questa estate, iper – femminile e niente affatto volgare grazie a quel vedo non vedo, che ne esalta tutta la sensualità.

Alessia Marcuzzi, la carriera e la sfera privata

Alessia Marcuzzi, qualche mese fa, ha deciso di prendersi un periodo di riposo dalla sua carriera televisiva. Una decisione, condivisa con un lungo messaggio su Instagram, che se da un parte è dispiaciuta ai fan, dall’altra le ha permesso di concedersi del tempo di qualità da trascorrere con i suoi affetti più cari.

Di recente si era parlato di un suo possibile ritorno sul piccolo schermo con la conduzione de Le Iene, voci che sono state poi smentite. Infatti al timone della popolare trasmissione di Italia1 ci saranno Belen Rodriguez e Teo Mammuccari. Del resto neppure Alessia ha svelato di un imminente ritorno in televisione.

Sul suo profilo Instagram (dove è molto attiva, come su TikTok) ha raccontato progetti di lavoro legati ala sua linea beauty e i momenti speciali vicino ai suoi cari. Dalla vacanza nella terra d’origine della sua nonna e della sua mamma (Roseto Valfortore, in provincia di Foggia in Puglia) alle immagini insieme a Mia, la figlia avuta dalla relazione con Francesco Facchinetti, e che più passa il tempo più somiglia tantissimo a lei. E così, scorrere il suo social diventa come immergersi in un diario dei ricordi di Alessia Marcuzzi, tra lavoro e momenti più privati.