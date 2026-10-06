Alessandro Maritato, chi è il parrucchiere esperto di ricci e amato dai vip

IPA Alessandro Maritato

Alessandro Maritato è l’uomo che vorremmo avere vicino quando i nostri capelli ci fanno letteralmente urlare. Si è guadagnato un “Mi hai salvataa!!” da Adele Bonolis, che si è affidata a lui per capire come gestire i suoi ricci. La figlia diciottenne di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha mostrato sui social il cambio di look, con un entusiasmo comprensibile per chi da sempre passa ore a litigare con spazzola e phon. E questo le ricce lo sanno fin troppo bene.

Tra le persone con cui ha lavorato ci sono anche nomi altisonanti come Elettra Lamborghini, Giulia Valentina e Giorgia Soleri. Con i ricci, però, Alessandro Maritato ha anche una storia personale piuttosto lunga: per anni i suoi ha cercato di nasconderli.

Ed è un altro fatto molto comprensibile, se si pensa che negli anni ’90 e nei primi duemila i ricci erano inspiegabilmente quasi simbolo di bruttezza, come nel film Pretty Princess, dove a una giovane Anne Hathaway veniva cambiato il look da riccia a liscia per apparire “più bella”. Questi tempi sono finiti, e il riccio è bello, stupendo. Samira Lui è l’esempio lampante di ciò.

Chi è Alessandro Maritato, dal salone a Roma alla televisione

È un figlio d’arte, la passione per questo mestiere è cominciata guardando sua madre al lavoro. Anche lei faceva la parrucchiera e, come ha raccontato, osservarla gli ha fatto venire voglia di conoscere meglio quel mondo. Da ragazzo gli piacevano anche l’arte e il disegno, poi ha studiato hairstyling e ha cominciato a farne una professione.

Nel 2015 ha fondato Look Totalbrand con Giorgio Mugavero, amico fin dall’adolescenza. All’inizio i due si occupavano di abbigliamento e capelli: disegnavano capi, cercavano i materiali e andavano a casa dei clienti per le acconciature. Il primo salone lo hanno aperto l’anno successivo, nel quartiere San Giovanni, a Roma. Gli appuntamenti sono aumentati e l’attività si è concentrata sempre di più sui capelli, fino a mettere temporaneamente in pausa l’abbigliamento nel 2020.

Il pubblico di Real Time lo ha visto nel 2022 in Trasformazioni Incredibili, insieme a Enzo Miccio e Loretta Grace. I tre si dividevano il lavoro sui partecipanti: Miccio pensava allo stile, Grace al trucco e Maritato ai capelli. C’era da accompagnare persone comuni in un cambio d’immagine, partendo da come si presentavano e da quello che desideravano vedere allo specchio.

La sua familiarità con le difficoltà di chi ha i ricci viene anche dall’esperienza. Da ragazzo, ha raccontato, gli mancavano informazioni per prendersene cura e si sentiva diverso, poco accettato. Così li tagliava per nasconderli. Ne ha parlato in occasione dei TikTok Awards 2025, quando ha vinto nella categoria Fashion & Beauty Creator dell’anno, spiegando quanto contasse per lui aver aiutato altre persone a sentirsi a proprio agio con i loro capelli.

I ricci di Adele Bonolis e il ringraziamento dopo il cambio di look

Adele Bonolis si è presentata con un problema abbastanza preciso. Da bambina aveva i capelli lisci, poi intorno ai dodici anni sono diventati ricci e lei si è ritrovata a dover capire come trattarli. Nel video racconta di essere l’unica in famiglia ad averli così, quindi anche trovare qualcuno a cui chiedere consiglio non era immediato.

Alessandro Maritato ha lavorato su un taglio scalato per dare corpo e volume, poi ha usato prodotti per lo styling e una spazzola specifica per definire i ricci, prima dell’asciugatura con il diffusore. Adele, guardandosi alla fine, si è mostrata decisamente soddisfatta.

Prima di scegliere cosa utilizzare, Alessandro Maritato chiede alle clienti come si prendono cura dei capelli. La routine va costruita sulle loro caratteristiche. Anche lui, peraltro, deve fare i conti con le proprie radici lisce e si aiuta con il taglio per distribuire meglio il volume. Insomma, neppure il parrucchiere può pretendere che i capelli facciano sempre tutto quello che vuole.

Nei commenti Adele Bonolis lo ha ringraziato anche per la gentilezza, definendolo “super fantastico”. Mamma Sonia Bruganelli ha lasciato tre faccine con gli occhi a cuore sotto il video della figlia.