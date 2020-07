Alena Seredova, su Instagram la foto tenerissima mette a tacere le critiche

editato in: da

Alena Seredova mamma: foto dolcissime su Instagram

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta lo scorso 19 maggio. E da allora condivide ogni momento della sua piccola Vivienne Charlotte su Instagram. Ma tra le splendide foto, una le batte tutte in fatto di tenerezza. Lo scatto ritrae la neonata mentre il fratellone David Lee le dà il biberon.

La didascalia recita semplicemente: “Breakfast time 🍼 con @david_leebuffon”. Fratello e sorella sono così dolci da essere irresistibili. E in moltissimi commentano. “Che dolce prendersi così cura della sorellina”. E ancora: “Pappa con il fratello grande la tenerezza💗”. E poi: “La bellezza infinita..quanto amore”. Senza contare le migliaia di cuoricini che sono arrivati per questa foto che è davvero l’emblema dell’amore fraterno.

Alena è orgogliosa dei suoi figli maschi. Oltre a David Lee, è mamma anche di Louis Thomas, entrambi nati dal matrimonio con Gigi Buffon. Mentre Vivienne è figlia di Alessandro Nasi, al fianco della Seredova dal 2015. L’ex modella infatti più volte ha elogiato i suoi pargoli che adorano la sorellina e si prendono cura di lei. Altro che gelosia: “Sono stupendi, mi aiutano anche in casa“. E la foto dolcissima lo testimonia. Quale ragazzino si fermerebbe a dare il biberon all’ultima nata in famiglia, invece che andare al mare. Infatti, Alena è in vacanza a Forte dei Marmi, dove andava in passato quando faceva coppia col portiere della Juve. Per un po’ di tempo ha preferito non andarci, ma ora si è sentita pronta a tornare.

L’immagine di David Lee e Vivienne ha un altro potere, quello di mettere a tacere le critiche sull’allattamento che hanno investito la Seredova. Come lei ha spiegato, ha allattato la piccola per cinque settimane ma ora ha smesso. La questione era nata sempre sui social dopo che Alena aveva postato una foto in cui dava il biberon alla bimba. A sua difesa era intervenuta anche Fernanda Lessa per frenare le solite malelingue.

L’ex modella comunque non bada alle critiche gratuite e si gode la sua maternità. Le foto la ritraggono a dir poco raggiante. E su Instagram continua a raccontare la fantastica esperienza di diventare di nuovo mamma (nella nostra intervista ci aveva parlato della gravidanza), per giunta di una femminuccia dopo due maschi. Alena è sempre più bella e serena e ha svelato di aver già perso 6 dei 7 chili acquisiti durante la dolce attesa.