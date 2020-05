Alena Seredova, su Instagram i figli svelano il regalo per Vivienne

editato in: da

Alena Seredova non potrebbe essere più felice e serena di così. Da pochi giorni, infatti, è nata Vivienne, sua terza figlia, frutto dell’amore con il manager Alessandro Nasi. E tutto il buon umore della modella si percepisce dai suoi post pubblicati su Instagram, dove condivide piccoli momenti di quotidianità con la sua famiglia.

Alena Seredova si sta godendo i primi giorni con Vivienne, nata il 19 maggio. Con lei il compagno Alessandro Nasi e i figli Louis Thomas e David Lee, rispettivamente 12 e 10 anni, avuti dall’ex marito Gianluigi Buffon, attualmente legato ad Ilaria D’Amico. E sono proprio i due fratelli che, visibilmente felici per la nascita della sorellina, hanno mostrato uno dei primi regali ricevuti dalla piccola.

In una foto pubblicata su Instagram da Alena Seredova, Louis Thomas e David Lee, sorridenti, mostrano un piccolissimo completo della Juventus, composto da maglietta e pantaloncini, con su scritto il nome di Vivienne. Il dono per la neonata arriva direttamente da Andrea Agnelli, Presidente della squadra di calcio e collega di Alessandro Nasi.

Impossibile non notare la didascalia dell’immagine, con cui Alena Seredova non solo ringrazia Andrea Agnelli per il dono ricevuto, ma con grande simpatia prende in giro un altro volto noto del mondo dello spettacolo:

Grazie Andrea Agnelli, per la felicità del papà Alessandro Nasi e della zia Simona Ventura.

Non può trattarsi di un commento ironico poiché, come è noto, Simona Ventura, grande amica della Seredova, è tifosa del Torino, squadra antagonista della Juventus. Per ora, la presentatrice non ha ancora risposto al post della modella, ma, nei giorni scorsi, aveva commentato dando il benvenuto alla piccola augurandosi che tifasse per il suo club del cuore:

Congratulazioni Alena e Alessandro e benvenuta Vivienne Charlotte… che sarà naturalmente di fede granata.

Simona Ventura risponderà al simpatico post di Alena Seredova o preferirà ignorare la battuta? Felicissimi, invece Louis Thomas e David Lee che, essendo figli del campione di calcio Gigi Buffon, ex portiere della squadra bianconera, non possono che tifare il club di cui Andrea Agnelli è Presidente.

Numerosi, inoltre, continuano ad essere i commenti di auguri che, fin dal giorno della nascita di Vivienne, Alena e Alessandro ricevono. Non solo da parte dei fan della modella, ma anche da molti colleghi e amici, come Giovanni Ciacci, Giorgio Chiellini e Caterina Balivo. Per ringraziare tutti, la Seredova regalerà altri dolci scatti della sua famiglia?