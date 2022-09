Alec Baldwin papà per l’ottava volta. La moglie Hilaria: “Un sogno diventato realtà”

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Alec Baldwin è diventato papà per l’ottava volta. La lieta notizia giunge dal profilo della moglie Hilaria, al settimo cielo per aver accolto tra le braccia la piccola Ilaria Catalina Irena, che descrive come “un sogno diventato realtà”. La gravidanza era stata accolta da molte critiche visti i recenti trascorsi dell’attore, coinvolto alla fine del 2021 in un terribile incidente sul set che ha provocato la morte di una persona. Ma l’arrivo di una dolce creatura riesce a spazzare via ogni cattivo pensiero, anche solo per un momento. E per la famiglia Baldwin si apre un nuovo, bellissimo capitolo.

L’annuncio di Hilaria Baldwin su Instagram

A dare l’annuncio della nascita di Ilaria Catalina Irena è stata mamma Hilaria Baldwin, che non perde occasione per aggiornare i fan sugli eventi più importanti della sua vita. Una vita dedicata essenzialmente alla famiglia (numerosissima) che in dieci anni di matrimonio ha costruito con il marito Alec, 64 anni, star del cinema e tra gli attori più amati di Hollywood.

“Lei è qui! Siamo così entusiasti di presentarvi il nostro piccolo sogno diventato realtà” ha scritto su Instagram, specificando che la bambina è venuta al mondo lo scorso 22 settembre 2022. “Sia io che lei siamo felici e in salute – prosegue il post -. (…) Tanto amore a tutti voi. Siamo felicissimi di celebrare con voi questa meravigliosa notizia”. Parole che accompagnano un dolcissimo collage di video e fotografie che mostrano i fratellini intenti ad accogliere la piccola Ilaria Catalina Irena, con l’entusiasmo e la curiosità propri dei bambini. Immagini che sanno di famiglia, di amore e di un futuro avvolto dalla speranza e dai buoni propositi.

Alec Baldwin papà per l’ottava volta

Per Alec Baldwin e Hilaria questo lieto arrivo rappresenta un vero record. In un’epoca segnata dal calo delle nascite, la famiglia Baldwin sovverte le statistiche mostrando al mondo con orgoglio sette meravigliosi bambini: Ilaria Catalina Irena è, infatti, l’ultima arrivata dopo i fratelli maggiori Carmen (9 anni), Rafael (7 anni), Leonardo (5 anni e mezzo), Romeo (4 anni), Eduardo (quasi 2 anni) e Lucia (di appena 18 mesi, nata da madre surrogata).

L’attore ha, però, anche un’altra figlia di 26 anni, Irleland Baldwin, nata dalla relazione con l’ex moglie Kim Basinger. Bellissima come la mamma, Ireland ha spesso fatto parlare di sé raccontando la parte più buia della sua vita, quella segnata dalla bulimia, dall’anoressia e in generale dai disturbi alimentari. Una battaglia che ha vinto e con la quale ha spesso cercato di infondere speranza alle donne e agli uomini che affrontano lo stesso tipo di problemi.

Le critiche alla gravidanza dopo l’incidente sul set

Di solito l’annuncio di una gravidanza è un momento di pura gioia e di entusiasmo. Lo vediamo giornalmente e non solo quando a esserne protagonisti sono VIP, ma anche (se non soprattutto) nella vita di noi “gente comune”: un bimbo in arrivo non può far altro che emozionare. Eppure nel caso di Alec e Hilaria Baldwin non sono mancate le critiche.

“Il nostro nuovo bambino è un punto molto luminoso nelle nostre vite. Una benedizione e un regalo”, aveva scritto l’ex personal trainer e insegnante di yoga, annunciando di essere incinta lo scorso marzo. E da qui si sono scatenati commenti spesso crudeli: c’era chi sosteneva che la coppia stesse addirittura fingendo la gravidanza, con tanto di pancione finto, mentre dall’altra molti li tacciavano semplicemente di pessimo tempismo: alla fine del 2021, infatti, l’attore era stato protagonista di un terribile incidente sul set, trasformatosi in una vera tragedia. Per via di un colpo partito da un’arma carica, Baldwin aveva causato la morte della giovane direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Un caso che ha fatto il giro del mondo e per il quale, a conti fatti, l’attore non è stato ritenuto direttamente responsabile. Almeno per il momento. L’arma non avrebbe dovuto essere carica e Hilaria ha sempre sostenuto il marito, raccontando quanto fosse sconvolto e come tutto questo lo abbia segnato, confermando quanto ha ribadito anche nell’ultima intervista rilasciata dopo la tragedia, tra le lacrime: “Non ho premuto il grilletto”.