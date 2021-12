Alec Baldwin in lacrime in tv: “Non ho premuto il grilletto”

Alec Baldwin ha rilasciato la sua prima intervista tv dopo la tragedia sul set costata la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set di Rust. L’attore, 63 anni, ha sparato e ucciso accidentalmente la Hutchins quando una pistola di scena che teneva in mano è esplosa durante le riprese del western in New Mexico.

Ospite di di Good Morning America, l’attore è scoppiato in lacrime mentre parlava con il presentatore George Stephanopoulos.

In una clip promozionale condivisa su Twitter, Baldwin ha detto della Hutchins: “Era una persona amata da tutti coloro che hanno lavorato con lei, apprezzata e ammirata da chiunque. Anche ora, faccio fatica a crederci, semplicemente non mi sembra vero…”.

Nell’intervista esclusiva, Stephanopoulos ha chiesto: “Non era previsto nella sceneggiatura che si premesse il grilletto?” e Baldwin ha risposto: “Beh, il grilletto non è stato premuto, non ho premuto il grilletto … No, no, no, no, no, non punterei mai una pistola contro nessuno e non premerei loro il grilletto, mai”.

Alla domanda: “Come ha fatto un vero proiettile a finire su quel set?”, l’attore ha risposto: “Non ne ho idea, qualcuno ha messo un proiettile vero in una pistola, un proiettile che non doveva nemmeno essere sul set”.

Stephanopoulos ha anche chiesto: “Penso che la grande domanda, e quella che devi esserti fatto mille volte, come sia potuto succedere? “La pistola era nella tua mano, come fai a spiegarti tutto questo?”

Per conoscere la risposta, dobbiamo aspettare la messa in onda dell’intervista completa, che verrà trasmessa su ABC negli Stati Uniti venerdì 3 dicembre 2021 alle 1am GMT.