Alberto Matano svela un segreto del suo passato e dedica una foto a Caterina Balivo. Il conduttore è tornato in tv dopo la pausa estiva, guidando con successo le prime puntate de La Vita in Diretta. Ospite de I Soliti Ignoti, il giornalista ha svelato di aver fatto un lavoro particolare quando era giovanissimo. “Il PR in discoteca”, ha rivelato, raccontando qualcosa che nessuno ancora sapeva. “In qualche modo ti cedo la linea, perché ci separano solo Flavio Insinna con L’Eredità e il TG1 – ha aggiunto Matano rivolto ad Amadeus -. Non c’è inizio di stagione, per me, senza essere tuo ospite. Mi porti fortuna”. L’amico ha quindi replicato: “Spero che anche tu possa portare fortuna a me. Verrò presto a trovarti a La vita in diretta”.

Amatissimo dal pubblico, Alberto Matano è tornato sul piccolo schermo al timone de La Vita in Diretta. Il conduttore è reduce da una stagione televisiva tutt’altro che semplice, segnata dall’emergenza sanitaria, ma soprattutto dallo scontro con Lorella Cuccarini. Prima di lasciare lo show infatti la presentatrice ha accusato il collega di essere un “maschilista”, un’accusa che Matano ha respinto in diverse interviste. “Non so cosa sia il maschilismo – ha detto a Repubblica -. Come ho fatto in diretta, l’ultima puntata, ringrazio anche adesso Lorella. Non ci conoscevamo, ci siamo trovati all’improvviso a vivere un’esperienza epocale. Siamo andati avanti anche quando la rete ci ha chiesto uno spazio maggiore, quattro ore, dandoci forza l’un l’altro. Insieme abbiamo fatto qualcosa di utile: servizio pubblico”.

Molto seguito su Instagram, Alberto Matano ha postato su Instagram uno scatto che ha divertito moltissimo Caterina Balivo. “È il segno di un’estate che vorrei potesse non finire mai…È proprio così!”, ha scritto commentando una foto in cui è al mare su un sup. “Eh no, non vale. Devi stare su!”, ha replicato l’ex regina di Vieni da Me. Poco dopo Matano ha posto un’altra immagine in risposta alla conduttrice. “Cara Caterina Balivo – ha scritto – questo scatto è per te e per tutti gli scettici. Eccomi in piedi sul SUP”. A scrivere al giornalista anche la collega Serena Bortone: “Bellezze al tramonto… e noi a Teulada”.