Al Bano, Loredana Lecciso vuole riappacificarsi con Romina Power

Loredana Lecciso fa un passo indietro e si dichiara disposta a riappacificarsi con Romina Power.

La showgirl lo confessa al magazine Oggi dove solo qualche tempo fa Al Bano aveva dichiarato che il suo più grande desiderio sarebbe vedere i suoi due grandi amori, Romina e Loredana, in armonia tra loro.

La Lecciso, tornata a Cellino San Marco, sembra condividere il desiderio del cantante:

Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei tutte e due. E di tutto ciò non potrebbero che gioirne i nostri figli, ma soprattutto Al Bano.

Continua la showgirl, ricordando un episodio di qualche tempo fa:

Mi piacerebbe che ci fosse grande armonia con Romina. Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi. Vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme. Non dico tutti i giorni, ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti, da vera famiglia allargata.

Poi alla Lecciso viene chiesto se si senta sposata con Al Bano:

È come se lo fossi stata.

Non sfugge il fatto ne parli al passato:

Per me Al Bano è passato, presente, futuro. È una presenza forte. C’è grande stima tra noi e pur essendo così apparentemente diversi siamo molto più simili di quanto si possa pensare. Siamo uguali nei valori fondamentali della vita.

E ancora:

Per me è stato importante quando in un’intervista ha detto che mi voleva sposare. Lo ha fatto con il cuore. Ogni cosa che dice Al Bano la dice dal profondo del cuore e per me è come se mi avesse sposata in quel momento.

Romina intanto continua la sua vita negli Stati Uniti dove abita e per il momento non si pronuncia sulla possibilità di una riconciliazione con la Lecciso. E in attesa di lavorare all’album di inediti con la sua ex, Al Bano canta Felicità al matrimonio del calciatore dell’Arsenal, Henrikh Mkhitaryan ed è stato un trionfo.