Al Bano e Loredana, i loro 21 anni d’amore: “Troppi hanno messo il becco tra di noi”

editato in: da

Al Bano compie gli anni e Romina sfida Loredana (che risponde a tono)

Per Al Bano e Loredana Lecciso ricorre un anniversario importante: sono ben 21 anni d’amore quelli che li legano. Il cantante e la compagna hanno zittito tutte le voci di presunte crisi e tensioni, dimostrando che la loro è una storia solida e ricca di momenti meravigliosi.

Ne hanno parlato al settimanale Oggi, in una lunga intervista per celebrare questo traguardo della loro intensa relazione. “I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più – hanno raccontato -. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo“.

A tenere uniti Al Bano e Loredana Lecciso non può che essere il valore della famiglia, imprescindibile per entrambi. E ovviamente l’amore per i figli (“Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per loro”), che è sempre andato oltre ogni gossip che negli anni ha colpito la loro vita di coppia: “Poi ci sono l’umiltà e la solidità: siamo stati bravi soldati”, ha aggiunto Carrisi.

Impossibile non parlare della storia d’amore con Romina Power, che per decenni ha fatto sognare il pubblico italiano. Un sodalizio, quello con l’ex moglie, che oggi è soprattutto professionale, ma che ancora continua a regalare grandi emozioni ai fan della coppia. “Nel 1996 ha scelto la sua vita, abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte – ha affermato Al Bano -. Tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso“.

La Lecciso però non si è potuta esimere dal fare una precisazione, che lascia pensare a rancori non ancora sopiti: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”. Oggi Al Bano e Loredana hanno trovato equilibrio e serenità, tanto che il matrimonio (definito “mentale” dal cantante) non è tra le loro priorità: “Con l’età si capisce che ciò che abbiamo è frutto di una scelta che facciamo giorno per giorno. Siamo stati entrambi già sposati in passato. Forse 15 anni fa mi avrebbe fatto piacere il matrimonio, ma solo per una questione di ordine: ora non lo vedo come un bisogno. Sto bene con Al Bano e lui con me”, ha concluso la Lecciso.