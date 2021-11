Adriano Celentano attacca Bianca Berlinguer e pensa al ritorno in tv

Un attacco durissimo, quello di Adriano Celentano nei confronti di Bianca Berlinguer, che è derivato dalla puntata di Cartabianca di martedì 2 novembre. Il Molleggiato, da tempo lontano dalle scene, si è infatti scagliato contro la giornalista Rai per il comportamento che ha tenuto nei confronti di Gianluigi Paragone, ritenuto responsabile di aver ripreso alcune delle dichiarazioni del programma Report condotto da Sigfrido Ranucci.

Adriano Celentano, lettera aperta a Bianca Berlinguer

Il Molleggiato non ci sta. E se c’è una cosa che proprio non è mai riuscito a fare, è quella di tacere di fronte a quelle che ritiene delle ingiustizie. Per questo motivo, si è sentito di intervenire in difesa di Paragone, che – a suo dire – non avrebbe ricevuto un trattamento adeguato in trasmissione:

“Cara Berlinguer, con Paragone non mi sei piaciuta per niente. Devo dire che sei stata assai poco Bianca. Te la sei presa con lui per aver citato alcuni fatti svelati dalla trasmissione Report, per altro interessanti anche per la tua trasmissione. L’hai investito come si fa nei peggiori collegi quando i bambini venivano puniti a dormire nello stesso letto dove, nel sonno, gli era scappata la pipì”.

Gli elogi si sprecano, invece, per Giovanni Floris, che ha invitato Ranucci in studio – a Di Martedì – per raccontare una dettagliata versione dei fatti: “A pochi minuti di distanza il bravo Floris – Di Martedì – senza nemmeno accorgersi, ti dava una lezione di grande democrazia. Non solo ha parlato di ciò che Report ha svelato, ma ha addirittura invitato l’autore del programma investigativo Sigfrido Ranucci“.

Celentano e il desiderio di tornare in tv

L’attacco alla Berlinguer è stata anche la giusta occasione per lanciare il guanto di sfida e per avanzare l’ipotesi di un suo possibile ritorno in televisione dopo la delusione incassata per Adrian, che l’ha allontanato definitivamente dal piccolo schermo sotto una pioggia di critiche: “Cara Bianca, sei la sola a spargere questo tipo di arrabbiature televisive e se può consolarti ti do una ‘primizia’: sto pensando di tornare in televisione con un programma dal titolo “IL CONDUTTORE”. E tu sarai il primo ospite…”.

Quella che è sembrata una possibilità remota per molto tempo, quindi, è stata trasformata in una vera e propria sfida. Nonostante l’età che avanza, Adriano Celentano ha ancora la voglia di mettersi in gioco e di superare se stesso, magari con un ritorno in televisione che faccia dimenticare l’insuccesso del cartone animato che aveva portato con grande orgoglio su Canale5.