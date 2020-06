Adriana Volpe, il marito ha incontrato Andrea Denver: il retroscena

editato in: da

A casa di Adriana Volpe: total white e dettagli preziosi

Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, ha incontrato Andrea Denver dopo la fine del GF Vip. Il reality si è concluso da qualche settimana, ma gli inquilini famosi non hanno perso i contatti e hanno organizzato una reunion nella casa di Fabio Testi. I vip si sono incontrati per una giornata all’insegna di risate e sorrisi, fra selfie e battute. A spiccare l’assenza di Antonio Zequila e di Antonella Elia, grandi protagonisti del reality, ma soprattutto la presenza di Parli, marito di Adriana, che ha avuto un faccia a faccia con Denver.

Durante l’avventura del GF Vip infatti Andrea non ha mai nascosto di provare una forte attrazione nei confronti dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri. Il feeling fra i due è stato sottolineato più volte anche da Alfonso Signorini e ha messo alla prova il rapporto di Adriana con il marito. Cosa è successo durante la reunion? A svelarlo è stato Fabio Testi che sulle pagine di Chi ha raccontato: “Abbiamo smontato il caso e ci sono stati abbracci – ha detto -. Adriana è una bellissima ragazza, Denver un bel ragazzo, il marito è un imprenditore che magari non ha quella vena artistica, ci può essere uno sguardo in più, ma finisce lì”.

Nessuno scontro o gelosie dunque, anche se Adriana Volpe, sempre sulle pagine di Chi, di recente ha chiarito di aver vissuto una piccola crisi con il marito. “Non nascondo che tra di noi ci siano state difficoltà – ha rivelato al settimanale di Alfonso Signorini -, come ho detto ci sono stati lati di mio marito che io non conoscevo, sue reazioni dovute alla gelosia che mi hanno stupita e spiazzata. Che ci sia questo tipo di realtà non lo nascondo. lo sono un libro aperto. Dateci il tempo di ricostruire, di rimetterci allineati; serve del tempo per avvicinarsi, per ricostruire gli equilibri che, devo dire, sono stati messi anche a dura prova”.

Oggi fra Adriana e Roberto è tornato il sereno, mentre Andrea Denver è molto innamorato di Anna Wolf, la modella a cui era legato anche durante la permanenza nella casa di Cinecittà. “Non era gelosa di Adriana – aveva svelato lui -. L’ho detto più volte, il mio apprezzamento nei suoi confronti non si fermava al fattore estetico ma andava oltre. Adriana è stata un punto di riferimento, per me era una persona con cui mi sono rapportato in tante situazioni. Ed è stata una compagna di giochi”.