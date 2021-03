editato in: da

Addio a Jessica Walter di Arrested Development. L’attrice americana è scomparsa a 80 anni, spegnendosi nella sua casa di New York. Il pubblico l’aveva conosciuta e amata in seguito all’enorme successo della serie tv Netflix in cui interpretava Lucille, matriarca della famiglia Bluth.

Ad annunciare la morte è stata la figlia Brooke Bowman: “È con la morte nel cuore che annuncio la scomparsa della mia amata mamma Jessica – si legge in una nota stampa -. Attrice che lavorava da oltre sei decenni, il suo più grande piacere è stato quello di portare gioia agli altri attraverso le sue interpretazioni sia dentro che fuori lo schermo. Sebbene la sua eredità vivrà attraverso il suo lavoro, sarà anche ricordata da molti per la sua arguzia, per la classe e la sua gioia di vivere”.

Jessica aveva debuttato nel 1964, recitando nel film Lilith – La dea dell’amore di Robert Rossen. In seguito era comparsa nel lungometraggio Il gruppo, mentre nel 1977 era stata scelta da Clint Eastwood per recitare in Brivido nella notte. Grazie a quel film, la Walter non solo ottenne un enorme successo, ma venne anche candidata ai Golden Globe nella categoria miglior attrice protagonista. Dopo aver conquistato il grande schermo era comparsa in numerose serie tv, da Beverly Hills 90210 a The Big Bang Theory. Aveva inoltre prestato la sua voce al personaggio di Malory Archer nella serie animata FX Archer, composta da bene dodici stagioni.

In tanti hanno ricordato il talento di Jessica Walter, nel mondo della recitazione dagli anni Sessanta. La 20th Television, casa di produzione di Arrested Development ha espresso il suo cordoglio per la morte dell’attrice: “La spettacolare svolta di Jessica Walter nei panni della diabolica Lucille Bluth è una delle più grandi performance comiche nella storia della televisione – si legge in un comunicato -. Ci è piaciuto lavorare con lei tanto quanto il pubblico che l’ha amata. I nostri cuori vanno alla sua famiglia e agli amici, in particolare a sua figlia e alla nostra ex collega Brooke. Sappiamo che il paradiso è appena diventato molto più divertente con Jessica che ha ora preso lì la residenza”.