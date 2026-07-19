Adani, la vita privata oltre al calcio: il mistero sulla fidanzata

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Adani

Lele Adani è senza dubbio uno dei personaggi del momento grazie ai Mondiali di Calcio 2026. Se la sua carriera, sia nel calcio che in televisione, è sotto gli occhi di tutti, l’ex sportivo ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e la misteriosa fidanzata.

Chi è la fidanzata di Lele Adani

Chi è la fidanzata di Lele Adani? Si tratta della domanda che tutti si fanno, ma la risposta non è così semplice come sembra. Se l’esuberanza in televisione ha reso Daniele Adani un personaggio conosciutissimo e molto commentato, la sua vita privata resta un mistero.

L’ex calciatore non ha mai parlato della sua vita sentimentale, attorno a cui ci sono moltissime indiscrezioni. Si vocifera infatti che l’ex calciatore sia legato da diverso tempo ad una giornalista di Sky. Una donna che però non sarebbe mai apparsa in pubblico accanto all’ex difensore di Inter e Brescia.

51 anni e una carriera sportiva e in tv, Lele Adani non ha figli e non è sposato. Nel corso degli anni ha avuto diverse storie d’amore, ma non ne ha mai parlato in pubblico. La storia d’amore con l’ultima compagna durerebbe da diverso tempo e Lele Adani sarebbe molto innamorato.

Qualche tempo fa il commentatore sportivo era stato vittima di uno scherzo de Le Iene che riguardava proprio la sua misteriosa vita privata. Nello scherzo organizzato da Giorgio J. Squarcia e Stefano Corti, l’ex sportivo aveva scoperto di avere due figli gemelli, nati da una relazione vissuta 26 anni prima. Lele Adani si era trovato così a fare i conti con le richieste dei figli, in particolare della figlia, desiderosa di lavorare nel mondo dello spettacolo.

La carriera di Lele Adani, il lavoro in tv, le liti e le polemiche

Classe 1974, Lele Adani è nato a Correggio e ha iniziato a giocare a calcio quando era giovanissimo, abbandonando gli studi poco prima della maturità per concentrarsi sulla sua carriera come difensore. Cresciuto nelle giovanili della Sammartinese, in seguito ha giocato nel Modena sino a 18 anni. Nel 1994 ha firmato il suo primo contratto con la Lazio, esordendo nella partita Modena-Lazio.

La squadra a cui è maggiormente legato però è il Brescia dove ha giocato come difensore, diventato un punto di riferimento per i suoi compagni e per i tifosi. Dopo la scelta di ritirarsi, Adani ha intrapreso una carriera come opinionista sportivo in televisione. “Ho la fortuna e il privilegio di poter raccontare il calcio con tutto l’amore e la passione che ho per questo gioco e voglio continuare a farlo, con professionalità, dedicandovi tutto il mio tempo”, aveva spiegato qualche tempo fa, rifiutando un’offerta di Mancini.

Personaggio schietto e sopra le righe, Adani ha fatto discutere non solo per la sua telecronaca dei Mondiali 2026, ma anche in passato per alcuni litigi. Fra i suoi tanti scontri quello con Fabio Caressa, condito da un botta e risposta piuttosto acceso a distanza, ma anche la lite con Bobo Vieri e un diverbio con Max Allegri in diretta tv su Sky.