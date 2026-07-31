Chi è Jody Cecchetto, il figlio di Claudio Cecchetto

Jody Cecchetto è il figlio di Claudio Cecchetto, celebre produttore discografico e nome dietro a tanti successi.

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IPA Jody Cecchetto

Jody Cecchetto è il figlio di Claudio Cecchetto, produttore discografico, disc jockey e conduttore, ma soprattutto la mente dietro il successo di personaggi come Jovanotti, Gerry Scotti, Amadeus, Fiorello, Max Pezzali con gli 883 e Sabrina Salerno.

Chi è Jody Cecchetto

Classe 1994, Jody Cecchetto è nato a Milano ed è, appunto, il figlio di Claudio Cecchetto, discografico famosissimo. Da lui ha ereditato il grande amore per la musica, ma anche il talento nella conduzione. Ha debuttato in tv quando aveva solamente 14 anni, duettando nel programma Ti lascio una canzone insieme a suo padre.

Nel 2015 ha iniziato a realizzare musica come rapper, scegliendo il nome d’arte di JDC e realizzando Sex Machine, il suo primissimo singolo. Il grande successo per lui è però arrivato grazie ai social e in particolare alla piattaforma Twitch dove è diventato in breve tempo uno degli streamer più amati grazie alle sue sessioni di gioco con il videogame Minecraft.

L’anno successivo ha intrapreso anche la carriera di attore, entrando nel cast di Alex & Co, serie tv celebre di Disney Plus. Nello stesso periodo ha recitato in Maggie & Bianca Fashion Friends, serie per ragazzi di tre stagioni in onda su Rai Gulp.

La grande passione di Jody Cecchetto è però la conduzione. Negli anni il figlio di Claudio Cecchetto si è diviso fra televisione e radio, guidando numerosi programmi, spesso legati alla musica. Ha diretto Sky Ready.Music.Play!, guidando una sfida di lip-sync fra influencer, e ha condotto il programma Aperizeta con Niccolò Pompei, Carolina Rey e Camilla Ghini, figlia di Massimo Ghini.

Su RTL 102.5 ha condotto numerose trasmissioni radiofoniche come Power hits estate, Pop around the clock e Big & Bang. Nel 2023 è stato al timone di Prima Festival durante il Festival di Sanremo, insieme ad Andrea Delogu e il gruppo di youtuber Gli Autogol.

Il rapporto con Claudio Cecchetto

Jody Cecchetto è nato dall’amore di Claudio Cecchetto per Maria Paola Danna, detta “Mapi”, celebre scrittrice, autrice e formatrice. I due si sono sposati nel 1992 e oltre a Jody hanno avuto nel 2000 un altro figlio, Leonardo.

Jody ha un fortissimo legame con la sua famiglia e in particolare con il padre da cui ha ereditato l’amore per la musica e per la conduzione. Il suo percorso è proprio iniziato seguendo le orme paterne, ma sempre con la volontà di crescere e di non essere considerato “il figlio di”.

“In questi anni in cui mi sto costruendo in modo autonomo rispetto al mio nucleo famigliare e rispetto a quello che è stato il percorso di mio papà – aveva svelato qualche tempo fa, parlando del rapporto con il padre -, lo vedo fiero e vedo che allo stesso tempo mi lascia libero di fare. A volte gli chiedo un parere però lui sta sempre sul generico perché vuole che io vada con le mie ali, con il mio atteggiamento, con il mio modo di fare. Un consiglio che può apparire banale che spesso mi da è ‘si te stesso, fa come hai sempre fatto e sarai premiato‘”.

Per quanto riguarda la vita privata invece Jody Cecchetto è stato legato per diverso tempo a Valeria Vedovatti, nota tiktoker. In seguito ha frequentato Chiara Faini, influencer e nipote di Lele Adani.