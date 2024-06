Rosanna Banfi, chi è la figlia di Lino

Fonte: IPA Rosanna Banfi e il padre Lino

Rosanna Banfi è la figlia di Lino Banfi. Ha deciso di seguire le orme paterne adottando lo stesso cognome d’arte: il vero nome di Lino è infatti Pasquale Zagaria. Rosanna ha iniziato a recitare negli anni Ottanta, destreggiandosi tra cinema e televisione e affiancando il padre in diversi progetti. Non sono mancate le incursioni in programmi tv come Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato. La Banfi è felicemente sposata e ha due figli e con la sua famiglia è attiva anche nel campo della ristorazione.

Chi è Rosanna Banfi: la carriera da attrice

Classe 1963, Rosanna Banfi è nata a Canosa di Puglia ma è cresciuta a Roma. È la primogenita di Lino Banfi e della moglie Lucia, scomparsa nel 2023. La coppia ha poi avuto nel 1968 un altro figlio, Walter Zagaria, che lavora come produttore esecutivo e assistente alla regia. Rosanna, dopo aver frequentato alcune scuole e accademie teatrali, ha cominciato a lavorare come attrice negli anni Ottanta. Il debutto è avvenuto ne Il ragazzo di campagna, il celebre film con Renato Pozzetto.

Successivamente Rosanna Banfi è comparsa al fianco del padre Lino Banfi in film e fiction ma pure in diverse ospitate televisive. Uno dei suoi ruoli più noti resta quello di Tea, l’ostetrica di Un medico in famiglia. A differenza di Lino Rosanna non ha presenziato a tutte le dieci stagioni della serie Rai, tra le più amate dagli italiani (che potrebbe tornare presto in tv con un’undicesima stagione).

Altre famose fiction in cui ha recitato Rosanna Banfi: Compagni di scuola, Lo zio d’America, Capri, Il padre delle spose, Distretto di polizia, Il commissario Zagari, Provaci ancora prof!. Non sono mancati altri progetti: nel 2022, ad esempio, Rosanna ha partecipato come concorrente ai programmi di Milly Carlucci, prima a Il Cantante Mascherato e poi a Ballando con le Stelle.

La vita privata di Rosanna Banfi: marito e figli

Rosanna Banfi è sposata dal 1992 con Fabio Leoni. Una storia d’amore solida e duratura, che non è mai stata intaccata da gossip spiacevoli o malelingue. “L’ho conosciuta nel 1989, me l’ha presentata un mio collega di lavoro, facevo l’operatore di ripresa e il direttore della fotografia aveva questa sua amica che era senza fidanzato e me l’ha presentata dicendomi che secondo lui era la donna giusta per me”, ha raccontato una volta il genero di Lino Banfi.

“Il nostro matrimonio è una sorta di simbiosi e continuiamo a stare insieme più ore al giorno, lavoriamo insieme e il nostro amore si rinnova continuamente, anche se litighiamo. Non sono tutte rosa e fiori, ma lei mi dà tutto perché è la mia metà, la mia mezza mela”, ha dichiarato il marito di Rosanna Banfi durante un’ospitata a Ballando con le Stelle.

E a proposito di Lino, Rosanna ha svelato qualche tempo fa un curioso retroscena sul suo matrimonio: “Papà era molto geloso e durante la cerimonia aveva detto a Fabio: “Oh quando il prete ti dice di baciare la sposa non vi date proprio un bacio bacio”. Rosanna Banfi ha avuto dal marito due figli: Virginia e Pietro, nati rispettivamente nel 1993 e nel 1998.

Nel 2024 Rosanna Banfi diventerà nonna e di conseguenze Lino Banfi sarà bisnonno. Virginia è incinta: una gravidanza possibile solo grazie alla procreazione medica assistita visto che la ragazza ha scoperto a 27 anni, un anno dopo il suo matrimonio, di avere la menopausa precoce. Virginia è convolata a nozze dopo un lungo fidanzamento con Gianluca De Marco, che lavora con lei nel ristorante di famiglia.

A Roma i Banfi hanno infatti aperto l’Orecchietteria Banfi, locale specializzato in cucina pugliese. A gestirlo Fabio Leoni con Rosanna Banfi e i loro ragazzi. “Noi siamo stati fortunati. Nel nostro ristorante lavorano ragazzi che abbiamo assunto cinque anni fa e altri presi più di recente. Vero è che, oltre a offrire un contratto regolare, noi assicuriamo anche un clima di lavoro sereno e familiare. Se uno ha un problema, gli si va incontro”, ha assicurato Rosanna, voce fuori dal coro nel dibattito sulla mancanza di lavoratori nel settore della ristorazione.

Il tumore al seno di Rosanna Banfi

Rosanna Banfi ha lottato per anni contro un tumore al seno. Una scoperta arrivata per caso quando aveva 45 anni: “Stavo facendo il bagno e ho sentito una pallina al seno. È stato quello l’attimo della scoperta. Non ero preoccupata, ma per scrupolo ho voluto fare un controllo. Due giorni dopo ero già sotto i ferri”. Dopo due interventi chirurgici e una lunga e dolorosa chemioterapia la Banfi è guarita ed è diventata testimonial per la prevenzione di queste malattie.