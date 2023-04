Vince 75mila euro ad “Affari tuoi” e li dedica ai compagni bulli della scuola

Fonte: Ansa Amadeus alla conduzione di "Affari tuoi"

È stata una puntata ricca di emozioni quella di Affari tuoi, il gioco televisivo su Rai1 con la conduzione di Amadeus, andata in onda lo scorso 25 aprile. Il quiz a premi ha visto la ricca vittoria della concorrente Alessandra D’Aguanno, 25 anni, originaria di Frosinone, che si è aggiudicata il montepremi di 75.000 euro.

Accanto a lei, la sorella, che Alessandra ha abbracciato per poi scoppiare in lacrime di gioia ed emozione. Con lo sguardo rivolto al cielo, per omaggiare la nonna che avrebbe dovuto accompagnarla in televisione, ma che è venuta a mancare due mesi prima che la nipote sapesse di aver superato il casting per partecipare come concorrente ad Affari tuoi.

Dopo la vincita, la dedica ai compagni di scuola

Rientrata a casa dopo la vittoria, l’emozione di Alessandra D’Aguanno, che ha dedicato la propria vita ad aiutare i più deboli dopo una laurea a pieni voti in Servizi Sociali presso l’Università degli Studi di Cassino, si è trasformata in voglia di rivalsa. E sui propri profili social, la giovane vincitrice ha rivolto dure parole agli ex compagni di scuola.

“A voi che per dieci lunghissimi anni mi avete bullizzata solo perché avevo qualche chilo di troppo, – scrive D’Aguanno – a voi che per anni mi avete massacrato psicologicamente arrivando a farmi pensare quasi che non avesse più senso vivere. A voi che per anni mi avete etichettato come la ragazza più brutta del paese. Per anni mi sono sentita dire ‘quanto sei brutta’, ‘mamma mia quanto sei grassa, ma non ti fai schifo da sola?’, ‘con che coraggio esci fuori casa con quella pancia enorme?’”.

C’è tutto il dolore di chi, per lungo tempo, è stato vittima di un bullismo spietato nelle parole della vincitrice: “Mi fermo qui, ma potrei scriverci libri su libri sugli insulti ricevuti. Per anni mi avete esclusa, derisa, insultata, giudicata nel peggior modo in cui si possa fare. Mi avete procurato delle cicatrici interiori che non guariranno mai”. Infine, la rivincita verso gli ex compagni di classe, in particolare “quelli della terza C delle medie”: “Ma guardatemi ora, e soprattutto guardatevi dove siete rimasti bloccati voi, nella vostra ignoranza, stupidità e cattiveria”.

I preoccupanti dati sul bullismo in Italia

Alessandra D’Aguanno, purtroppo, appartiene a una folta schiera di giovanissimi vittime di bullismo, fenomeno che si manifesta in particolare nell’ambiente scolastico. Secondo i dati della piattaforma ELISA rilasciati dal Ministero dell’Istruzione, il 22,3% degli studenti delle scuole superiori è stato vittima di bullismo da parte dei pari e il 18,2% ha preso parte attivamente a episodi di bullismo verso un compagno o una compagna.

A scatenare la violenza è soprattutto il pregiudizio: il 7% degli studenti italiani vittime di bullismo lo è stata a causa del proprio background etnico; il 6,4% ha subito prepotenze di tipo omofobico e il 5,4% è stato bullizzato a causa di una disabilità. Nonostante le preoccupanti statistiche, sono meno del 50% le scuole italiane che hanno attuato il protocollo di presa in carico delle situazioni di bullismo e cyberbullismo. Ben vengano, allora, le parole della vincitrice di Affari tuoi, se serviranno a mettere in luce un problema troppo spesso dimenticato.