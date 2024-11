Sonia Bruganelli sibillina: “Che belva sarò?”. E spunta un retroscena su Madonia a Ballando

Sonia Bruganelli è molto attiva sui social, come ben sa chi la segue. Tra impegni quotidiani e professionali, non perde occasione per condividere foto, video ma anche frasi e pensieri, come del resto farebbe un qualsiasi utente “comune”. L’unica differenza è che se a farlo è lei, ultimamente nel mirino delle cronache televisive (e non), ipotesi e congetture non tardano ad arrivare. La breve storia di Instagram da poco pubblicata, con tanto di messaggio sibillino, lascia pensare a un’imminente intervista televisiva. E intanto circola un nuovo retroscena sull’esclusione del compagno Angelo Madonia da Ballando con le Stelle.

Il messaggio sibillino di Sonia Bruganelli

Mentre il compagno Angelo Madonia è stato ufficialmente escluso dal cast di Ballando con le Stelle, per Sonia Bruganelli l’avventura a passo di danza non si è ancora conclusa. Nonostante sia stata eliminata allo spareggio della scorsa puntata, infatti, resta la possibilità del ripescaggio al quale parteciperà, ovviamente, insieme al suo maestro Carlo Aloia, da poco diventato papà.

Nel frattempo, però, la Bruganelli ha condiviso una storia su Instagram che sembra celare un messaggio sibillino (ma non troppo). Intenta a osservare l’hairstylist che si occupa delle sue bionde extension, si è lasciata andare a una domanda che i telespettatori più attenti certamente conoscono: “Che belva sarò?”.

Da Ballando con le Stelle a Belve è un attimo. Non sappiamo se questa intervista si farà, se le sue parole siano una semplice battuta o l’anticamera di un imminente ritorno nello studio di Francesca Fagnani, che va in onda con il suo programma ogni martedì sera su Rai 2. Per Sonia Bruganelli non sarebbe la prima volta, lei che è passata sotto gli “artigli” della giornalista già nel 2021, ben prima della separazione da Paolo Bonolis. In quell’occasione aveva parlato molto della maternità, in particolare dei problemi di salute della figlia Silvia e di come questi avessero messo in crisi in primis lei come donna e mamma, ma anche lo stesso rapporto con l’ex marito.

Una nuova intervista a Belve potrebbe essere un’occasione ghiotta per raccontare questa nuova fase della sua vita, tra le coreografie e le critiche a Ballando con le Stelle e la relazione con Angelo Madonia. Relazione che, secondo alcuni rumors mai confermati in verità, anzi smentiti dalle parole dello stesso maestro di danza che ha confermato al Corriere della Sera di esser pronto a sostenere la compagna, nonostante la sua esclusione dal cast dello show di Rai 1.

Nuovo retroscena sull’esclusione di Madonia da Ballando con le Stelle

A proposito del fattaccio a Ballando, Angelo Madonia ha già commentato con molto rammarico, ammettendo – sempre al Corriere – di non aver saputo gestire la situazione, di aver tutta la responsabilità della situazione sulle spalle e, non meno importante, di non aver mai avuto l’intenzione di creare imbarazzo nella sua compagna di avventura, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini (che continua a gareggiare col sostituto Samuel Peron).

L’esclusione di Madonia è stata confermata da un comunicato ufficiale: “La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con RAI e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso. Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti”.

“Divergenze professionali” che in molti hanno ricollegato ai continui battibecchi con i giudici, in particolare Selvaggia Lucarelli, cosa che ha escluso lo stesso Madonia. Stando a un nuovo retroscena condiviso da TvBlog, che conferma di fatto la versione del maestro di danza, “il termine del percorso lavorativo fra Madonia e il programma principe del sabato sera di Rai 1” avrebbe “radici più profonde“. Si parla di “una situazione pericolante che nasce fin dalla partenza dello show”, di una serie di “criticità”.

Continua TvBlog: “Madonia veniva visto dalla produzione del programma spesso distratto durante le prove con la sua partner Federica Pellegrini. In questo modo la campionessa di nuoto non sarebbe stata preparata al meglio per le sue performance del sabato sera. La produzione dunque avrebbe richiamato Madonia all’ordine“.