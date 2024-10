Alessandra Amoroso, testo e significato di Si mette male

Dopo un’estate bellissima in cui l’abbiamo vista impegnata a cantare sui palchi insieme a BigMama, Alessandra Amoroso è tornata con un nuovo singolo che promette di farci ballare anche in uno dei periodi più freddi dell’anno. La cantante regala ai fan Si mette male, un brano intenso che mescola ritmi avvolgenti con un groove che trascina fin dal primo ascolto.

“Si mette male”, significato della canzone di Alessandra Amoroso

Da ormai 15 anni Alessandra Amoroso è una delle voci femminili più apprezzate all’interno del panorama musicale pop italiano. Grazie al talent show Amici, la sua carriera è decollata, portandola a interpretare brani indimenticabili: dai primi successi romantici e introspettivi fino ai pezzi estivi e più movimentati, che hanno conquistato le vette delle classifiche e il cuore del pubblico.

Dopo il suo Mezzo rotto, il brano in collaborazione con BigMama che ci ha accompagnato durante l’estate, la Amoroso si prepara a festeggiare i suoi 15 anni di carriera con un tour e con Si mette male, il suo nuovo singolo.

E dove presentarlo in anteprima, se non dove tutto è iniziato? La cantante ha scelto di tornare da Maria De Filippi, durante la puntata del 27 ottobre 2024, per presentare il brano davanti ai nuovi alunni. Il singolo è stato scritto e prodotto da Tananai e Davide Simonetta insieme ad Alessandro Raina ed Enrico Wolfgang Cavion.

Con Si mette male, Alessandra Amoroso racconta qualcosa che sta per succedere e che sembra impossibile evitare. Un pezzo sensuale, ricco di non detti, che invita a ballare senza pensare troppo a quello che succederà.

Alessandra Amoroso, testo di “Si mette male”

Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo

Se non sarebbe meglio partire

Ma perdere tempo

Cerco a due ore da qui

Per rifare la scena di un film

E sto bene quasi sempre però adesso mi sento

Che vorrei mi restasse una parte di quello che perdo

Se dovessi andarmene davvero

Almeno spero ti mancherei

Vorrei dirti tantissime cose

Ma troppe di queste forse già le sai

Volevo che sapessi che

Di solito ti penso spesso

Mi perdo in un attimo

Non mi perdo un attimo

Di un tuo sorriso stupido

Ma non è così stupido

Sbagliare e risbagliare

Dimmi che dobbiamo fare

Ai-ai-ai-ai

Si mette male

Dai dai dai dai

Non provocarmi

Mai mai mai mai

Che poi ci ritroviamo chiusi a chiave

Dentro il bagno di un locale

Devo dirti che quello che sento

Lo sento da dentro

E che quando fai il timido forse mi piaci un po’ troppo

Passa il tempo ma non mi passa

E se mi parli a voce bassa

Mentre provo a capirti leggendoti solo le labbra

Volevo che sapessi che

Di solito ti penso spesso

Mi perdo in un attimo

Non mi perdo un attimo

Del tuo sorriso stupido

Ma non è così stupido

Sbagliare e risbagliare

Dimmi che dobbiamo fare

Ai-ai-ai-ai

Si mette male

Dai dai dai dai

Non provocarmi

Mai mai mai mai

E poi ci ritroviamo chiusi a chiave

Dentro il bagno di un locale

Ai-ai-ai-ai

Non te l’ho detto

Mai mai mai mai

Di me cosa ne

Fai fai fai fai

Se quando ci baciamo mi fai bene

Mi fai male, quasi uguale

E tornare troppe volte

Giusto o no

Partire dalla fine o dirsi no

Capirsi a volte è un bene se non ci dimentichiamo un’altra volta

Ai-ai-ai-ai

Si mette male

Dai dai dai dai

Non provocarmi

Mai mai mai mai

E poi ci ritroviamo chiusi a chiave

Dentro il bagno di un locale

Ai-ai-ai-ai

Non te l’ho detto

Mai mai mai mai

Di me cosa ne

Fai fai fai fai

Se quando ci baciamo mi fai bene

Mi fai male, quasi uguale