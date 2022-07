Jane Seymour, che cosa fa oggi la Signora del West

Molti di noi la ricordano come La signora del West del piccolo schermo, la serie tv cult che le ha donato fama e indiscusso successo. Jane Seymour, attrice britannica naturalizzata statunitense, è uno dei volti più popolari della televisione, protagonista di serie tv e film come La Valle dell’Eden e 007 – Vivi e lascia morire. Ancora oggi l’attrice non viene meno ai suoi impegni sul set e, alla bellezza di 71 anni, la sua nuova serie Harry Wild – La signora del delitto sbarca su Rete4: i dettagli di questo nuovo progetto.

Jane Seymour, cosa fa oggi

Il talento e il fascino immortale di Jane Seymour sono ancora protagonisti del piccolo schermo, dopo aver calcato i più prestigiosi set internazionali diventando indiscussa icona del cinema. Innumerevoli candidature ricevute ai Golden Globe e agli Emmy, parti importanti ottenute tra film e serie tv, grande successo di pubblico. Una carriera di grande lustro per l’attrice, che ha anche preso parte nel 1973 al film Agente 007 – Vivi e lascia morire, interpretando la Bond girl di Roger Moore.

Negli ultimi anni Jane Seymour non ha accantonato il suo impegno sul set, prestando il suo volto a film quali Nonno questa volta è guerra di Tim Hill del 2020, o alla serie tv made in USA di Chuck Lorre Il metodo Kominsky del 2019.

Jane Seymour in Harry Wild – La signora del delitto

Fascino, carisma e un talento innato sono le caratteristiche che hanno reso Jane Seymour un’icona del cinema internazionale. L’attrice è stata protagonista, nel corso degli anni, di pellicole e serie tv di grande successo e che molti di noi probabilmente ancora si ricordano. Se si cita la serie cult La signora del West in particolare, ecco che tornano subito in mente le avventure di Michaela Quinn, meglio nota come “Mike”, parte da lei interpretata ininterrottamente dal 1993 al 1998.

Jane Seymour prosegue con entusiasmo e carisma il suo impegno sul set e, alla bellezza di 71 anni, torna protagonista sul piccolo schermo con una nuova serie tv. Harry Wild – La signora del delitto la vede nei panni di una nuova eroina, tale Harriet Wild, da tutti conosciuta come “Harry”, insegnante di inglese da poco andata in pensione. Appassionata di indagini e investigazioni private, viene aggredita durante una rapina ed accetta di passare un po’ di tempo a casa del figlio Charlie, detective professionista e operante nella Polizia di Dublino. Accanto al figlio, Harry può così avvicinarsi ancor di più al mondo delle investigazioni e viene a conoscenza del caso su cui Charlie sta indagando, molto somigliante a un’oscura opera elisabettiana. Nonostante il divieto del figlio, la protagonista cerca in tutti i modi di investigare sull’accaduto interferendo spesso nel suo lavoro.

La serie tv accompagnerà il pubblico in questa torrida estate con 8 episodi totali, 2 per ogni prima serata, a partire da domani martedì 12 luglio su Rete4. Il finale di stagione è previsto per i primi giorni di agosto. Girata a Dublino, in Irlanda, la serie è pronta ad appassionare i telespettatori tra indagini e continui colpi di scena. E con un volto che farà piacere ritrovare.