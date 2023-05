“Isola 2023”, “Cecchi Paone persona orrenda”: parla l’ex naufraga

A Isola dei Famosi, la competizione è entrata nel vivo. E, come capita sempre, gli ex naufraghi si esprimono sui concorrenti dell’edizione in corso. Lo ha fatto anche Marina La Rosa, ex gieffina ed ex isolana, che ha voluto dire la sua – in maniera non proprio lusinghiera – su Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista non fa però più parte del cast, poiché ha deciso di ritirarsi per seguire il suo fidanzato Simone Antolini.

Marina La Rosa parla di Alessandro Cecchi Paone

Nel lunghissimo sfogo che ha affidato al suo Instagram, Marina La Rosa ha parlato anche di Alessandro Cecchi Paone, ormai ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Considerazioni non proprio leggere, le sue, che puntano direttamente all’indirizzo del giornalista: “Paone, ad esempio, trovo sia una persona orrenda. La differenza è che molti lo pensano io invece lo dico”.

Tale dichiarazione sembra fare il paio con quella di Nathaly Caldonazzo, che lo aveva accusato di odiare le donne, e con lo scontro finale con Ilary Blasi, accusata – insieme agli autori – di voler fare un gioco al massacro. Cecchi Paone non aveva infatti gradito l’eventualità di separarsi dal suo fidanzato di Simone Antolini, con il quale ha festeggiato l’anniversario proprio in Honduras, dicendosi disposto al ritiro pur di non interrompere il progetto che avevano pensato insieme: “Simone non si è minimamente risparmiato, anche per questo stanotte ha avuto un malore. Sono preoccupato, ma mi fido dello staff medico de l’Isola dei Famosi e di quello ospedaliero honduregno. Spero che tornerà perché questa avventura l’abbiamo iniziata insieme e senza di lui non ha più senso. O insieme o niente”. E così è stato: il suo abbandono è seguito a quello del suo compagno che ha lasciato le spiagge dell’Isola dei Famosi per infortunio.

Marina La Rosa scagiona però il programma e le sue dinamiche, che rivela di apprezzare molto: “L’Isola è un programma che amo, non potrei non guardarlo, non è solo un reality di intrattenimento, è un viaggio analitico e l’attesa di quel punto in cui la mente cede è il momento per me più interessante. Studiare le persone o, se preferite, personaggi, cogliere le sfumature introspettive, le fragilità, e smascherare gli orrendi è un faticoso ‘lavoro da divano’ che mi piace molto fare”.

Le dichiarazioni di Simone Antolini sul suo passato

Il nome di una bambina, Melissa, che il settimanale Nuovo ha rivelato essere sua figlia. Simone Antolini non era solito parlare della sua vita privata sull’Isola, sebbene spesso si sia lasciato andare a qualche confessione nella quale ha svelato di aver avuto diverse relazioni con ragazze, tutte prima di scoprire l’amore per Alessandro Cecchi Paone.

Nessun mistero, quindi, almeno sul fronte Antolini, che ha dichiarato: “Prima di Ale ho avuto una relazione terribile e bellissima al tempo stesso. Terribile per il rapporto che c’era nella crisi, quando la storia si è conclusa – ha detto a Pamela Camassa – ho sempre avuto attrazione verso l’altro sesso, però quando stavo con lei non lo capivo bene, mi auto convincevo che doveva essere così. Poi sembra sciocco ma in quest’anno che sono stato da solo ho vissuto la vicinanza a questo mio amico tramite un’associazione”.