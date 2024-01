Beatrice Luzzi continua a essere il fulcro dei malumori e dei continui attacchi da parte di molti inquilini nella Casa del Grande Fratello e anche il Capodanno, che avrebbe dovuto essere un momento di festa e spensieratezza, non è stato facile. L’attrice sin dall’inizio di questa edizione divide il pubblico tra chi la supporta a piè pari e chi, al contrario, ritiene il suo fare pungente e provocatorio ai limiti della sopportazione. È un dato di fatto, però, che il comportamento dei compagni di reality nei suoi confronti abbia destato preoccupazione nelle ultime ore ed è anche per tale ragione che lo staff della Luzzi ha deciso di intervenire su X (ex Twitter) con un comunicato.

Beatrice Luzzi, il comunicato ufficiale dello staff

“Per placare le pur superflue polemiche che stanno infestando i post su vari social media in questi ultimi giorni, siamo costretti a chiarire una volta di più che la famiglia e lo staff di Beatrice Luzzi la supportano ogni giorno da tutti i punti di vista, lavorando gomito a gomito”. Inizia così il comunicato che lo staff dell’attrice ha deciso di condividere su X (ex Twitter) in seguito alle polemiche e alle “marce della salvezza” scaturite proprio sui social, dopo gli eventi accaduti a Capodanno.

“Ogni gesto e reazione di Beatrice sono oggetto di riflessione e, ove necessario, di richiesta di chiarimenti dagli autori del programma, che puntualmente rispondono ai nostri quesiti sugli eventi che avvengono in casa – prosegue il comunicato -. Nello staff, ovviamente, è compreso anche un avvocato che possa valutare al meglio eventuali implicazioni e complicazioni di natura legale”.

Lo staff ha confermato, dunque, che Beatrice Luzzi non è mai stata abbandonata a sé stessa, neanche per un momento, e che un legale monitora la situazione insieme ai famigliari per intraprendere eventuali azioni qualora lo ritenessero opportuno. Il comunicato, però, sottolinea anche un altro punto importante: parla dei “sedicenti amici di Beatrice che chiedono di entrare nella Casa per aiutarla”. Le descrive come “persone che giocano con le giuste emozioni del pubblico”, almeno di quella parte che sostiene la Luzzi, con l’unico obiettivo di cavalcare l’onda e “ottenere visibilità”.

“Beatrice al Grande Fratello sta mostrando tutte le sue potenzialità, per sua esclusiva volontà, con la determinazione che la contraddistingue. E non ha bisogno di nessun intervento da parte di personaggi che mirano esclusivamente a una mezz’oretta davanti al pubblico di prima serata del Grande Fratello, che ovviamente coinvolge nella trasmissione chi vuole, a discrezione degli autori”, conclude il comunicato.

Beatrice Luzzi al Grande Fratello, cosa è successo a Capodanno

Il lungo comunicato condiviso dallo staff di Beatrice Luzzi fa seguito agli ultimi giorni trascorsi all’interno della Casa del Grande Fratello. Il Capodanno avrebbe dovuto essere un momento di festa, con una succulenta cena e tutti gli inquilini vestiti da grand soirée, ma per l’attrice sono state ore tutt’altro che felici e spensierate.

Che non vada d’accordo con molti inquilini non è di certo un segreto, tuttavia è stato additato da molti come esagerato e ingiusto il comportamento che questi hanno avuto nei suoi riguardi, arrivando persino a “complottare” per isolarla proprio durante i festeggiamenti. Alla fine è stata la stessa Luzzi ad allontanarsi dal gruppo subito dopo il brindisi, affermando in seguito: “Non riuscivo a condividere un momento così importante e bello con alcune persone qui dentro, cosa che ho fatto per tanti mesi, perdonando e passando sopra. Non riesco più“.