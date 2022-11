“Gossip Girl 2”, i nuovi segreti sulle vite scandalose del lusso: dove e quando vederlo

Dici Gossip Girl e la mente corre subito al mondo privilegiato dei giovani rampolli newyorchesi, quelli che hanno raccontato la loro vita nella serie originale, ma anche quelli del sequel che ora torna con la seconda stagione. Al centro della narrazione ci sono sempre i segreti delle loro vite scandalose, il lusso, le bugie. L’attesa per rivederli sul piccolo schermo è davvero poca e la nuova stagione promette di tenere ancora una volta con il fiato sospeso i telespettatori.

Gossip Girl, di cosa parla la nuova stagione

Con la seconda e nuova stagione della serie torneremo nuovamente in mezzo a giovani rampolli dell’élite di Manhattan e nuovi segreti verranno dati in pasto alle persone, perché Gossip Girl ha come obiettivo quello di continuare a non dare tregua a nessuno controllando le vite scandalose e le bugie. I ragazzi frequentano il secondo semestre dell’ultimo anno ed è quindi tempo per lei di tornare in azione e fare in modo che ciò che fa abbia maggiore impatto rispetto al passato, anche a costo di mentire. La serie promette colpi di scena e adrenalina grazie a vecchi nemici e nuovi alleati. La trama, dunque, regala delle premesse intriganti: un piccolo antipasto che poi si svilupperà nel corso delle settimane.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Il cast è sempre ricco e composto da giovani attori di talento, si possono ricordare Jordan Alexander nei panni di Julien Calloway la più popolare della scuola e influencer nel campo della moda, Eli Brown che interpreta Obie Bergmann uno studente di buona famiglia, invece Thomas Doherty viene portato sullo schermo grazie a Max Wolfe e Tavi Gevinson veste i panni dell’insegnante di inglese Kate Keller. Audrey Hope, migliore amica di Julien, è interpretata da Emily Alyn Lind, Evan Mock è Aki Menzies, Zion Moreno interpreta la stilista Luna La, Whitney Peak è la sorellastra di Julian ed è nella prestigiosa scuola grazie a una borsa di studio: la interpreta Zoya Lott, Savannah Lee Smith è Monet de Haan e Grace Duah è Shan Barnes. Guest star Michelle Trachtenberg.

Fonte: Ufficio stampa Sky

Gossip Girl, quando e dove vederlo

Una scuola elitaria, drammi e segreti che vengono svelati, una serialità che fa venire voglia di continuare a guardare gli episodi: anche la seconda stagione di Gossip Girl promette di regalare adrenalina e misteri. E l’attesa sarà davvero poca: il 2 dicembre prenderà il via la seconda stagione il cui trailer ci offre già qualche piccola anticipazione. Verrà rilasciato un episodio a settimana, in contemporanea a HBO Max, e sarà visibile su Sky e in streaming su Now. Si tratta di uno dei teen drama per eccellenza che è stato sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell’omonima serie originale. Serie, che va ricordato, ancora oggi è tra le più amate dal pubblico e che ha avuto il pregio di lanciare attori di grande talento. Una fra tutti? la straordinaria Blake Lively.

La serie è basata sui romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. La prima stagione ha debuttato nel 2021. La serie originale, invece, è andata in onda dal 2007 al 2012.